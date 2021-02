Wunstorf

Die Wunstorfer Jusos wollen, dass Julian Kienast bei der Bundestagswahl für die SPD im Wahlkreis Hannover-Land I kandidiert. Der Vorstand hat ihn mit großer Mehrheit nominiert. Die bisherige Abgeordnete Caren Marks hatte angekündigt, dass sie sich aus dem Parlament zurückziehen will. „Die Jusos Wunstorf sind sich sicher, dass Erneuerung und frischer Wind in Berlin gefragt sind“, begründete die Wunstorfer Parteijugend, warum sie den Juso-Vorsitzenden aus Burgwedel unterstützen will. Die Entscheidung zwischen sechs Kandidaten soll Anfang März in einer Briefwahl fallen.

Kienast habe sich in der Vergangenheit für gerechtere Steuern, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen für alle eingesetzt. „Julian besitzt ein sozialdemokratisches Herz am rechten Fleck, was wir nach der Corona-Pandemie im Bundestag benötigen, um unser Land wirtschaftlich sowie sozial wieder auf die Beine zu stellen“, sagte der Wunstorfer Vorsitzende Majid Atris.

Von Sven Sokoll