Wie viele Schulden sind für Wunstorf vertretbar? Warum entstehen fast nur in der Kernstadt neue Wohnungen? Wie holt Wunstorf sein Defizit bei Kita-Plätzen und der Modernisierung der Schulen auf? Über diese und weitere Fragen diskutieren die drei Bürgermeisterkandidaten für Wunstorf am Dienstag, 10. August, ab 19 Uhr live beim Wahlforum von HAZ und NP im Pressehaus in Hannover. Seien Sie als Fragesteller oder Zuschauer gerne live dabei. Frank Kettner-Nikolaus (Grüne), Martin Pavel (CDU) und Carsten Piellusch (SPD) stellen sich nicht nur den Fragen der Moderatoren Christoph Dannowski und Sven Sokoll, sondern auch den Fragen der Leserinnen und Leser.

Der amtierende Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) tritt nach fast 22 Dienstjahren nicht mehr an. Frank Kettner-Nikolaus, Martin Pavel und Carsten Piellusch wollen seine Nachfolger werden. Die Entscheidung fällen Wunstorfs Wählerinnen und Wähler am 12. September in direkter Wahl; die Stichwahl ist am 26. September, falls kein Kandidat am 12. September die absolute Mehrheit erreicht.

Das sind die Kandidaten

Martin Pavel und seine CDU beschäftigen sich seit 2018 mit der Eberhardt-Nachfolge. „Ich habe damals schon gesagt: Wenn sich eine Chance bietet, will ich das machen“, sagte Pavel im HAZ/NP-Interview. Pavel lebt seit seiner Geburt 1985 in Wunstorf, ist verheiratet und hat einen einjährigen Sohn. Der studierte Betriebswirt arbeitet beim Energieversorger Eon in Wunstorf als Referent im Beschwerdemanagement für Vorstandsangelegenheiten. Außerdem ist Pavel Verdi-Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates. Politisch kennt Pavel die Vielzahl der kommunalen Themen lange vor seiner Wahl 2009 zum CDU-Vorsitzenden in Wunstorf. Seit 2011 hat er Mandate im Ortsrat Wunstorf und im Rat der Stadt. Seit 2018 übernimmt er die Pflichten eines ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeisters.

Carsten Piellusch (SPD) ist ebenfalls Wunstorfer und lebt seit 2004 wieder in der Stadt. Der heutige Erste Stadtrat ist 1966 in Luthe geboren. Er absolvierte sein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der Fachhochschule des Landes für Verwaltung und Rechtspflege in Hildesheim, danach schloss er bis 1994 ein Jura-Studium an. Nach Stationen als Richter, bei der Stadt Hameln und in der Niedersächsischen Staatskanzlei folgte Piellusch 2015 dem Ruf zur Stadt Wunstorf als Referent für Schulen, öffentliche Sicherheit und Soziales. Seitdem bereite er sich mit der SPD auf die Nachfolge von Rolf-Axel Eberhardt vor, sagt er. Piellusch ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 15 und 19 Jahren. Piellusch war in der Stadt bis zur Nominierung in seiner Funktion als Erster Stadtrat präsent. In die Rolle als wahlkämpfender Politiker hat er sich erst jetzt hineinfinden müssen.

Frank Kettner-Nikolaus ist der dritte Bewerber, er tritt für die Grünen an. Kettner-Nikolaus schreibt auf seiner Internetseite: „Ich bringe alles mit, was für dieses Amt grundlegend ist.“ Der gelernte Fotograf ist 1968 in Hannover geboren, hat Kulturpädagogik studiert und lebt mit Frau und drei Kindern in Mesmerode. Kettner-Nikolaus war Berater für Digitalisierungsprojekte in der Mediengesellschaft der Länder Niedersachsen und Bremen, berufsbegleitend studierte er Verwaltungsbetriebswirtschaft und wechselte 2008 zur Wirtschaftsfördergesellschaft Hannover Impuls. Seit 2013 führt er die Geschäfte des Vereins Gesundheitswirtschaft Hannover. Seit 2011 ist er Mitglied der Grünen, hat bisher aber nicht für den Rat oder Ortsrat kandidiert. Ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem als Vorsitzender im Förderverein Freibad Bokeloh und in der evangelischen Kirche.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von rund 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bis hin zu gut 12 201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

