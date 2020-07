Der Weg ist frei: Hagenburg bekommt ein neues, modernes Bürgerhaus. Nach fünf Jahres des Streits hat der Rat jetzt dafür gestimmt. Die Gegner aus der CDU stoßen sich vor allem an möglicherweise hohen Folgekosten.

Das Mehrzweckhaus in Hagenburg ist in die Jahre gekommen - ein Bürgerhaus soll her. Quelle: Thomas Rocho