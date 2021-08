Kolenfeld

Es sind zwei durchaus gestandene Mannsbilder, die dieser Tage ein Blühfeld An der Ziegelei in Kolenfeld besichtigen: Friedhelm Sieveritz, früherer Landwirt und landwirtschaftlicher Sachverständiger, und Martin Koloff, Vorsitzender der Wunstorfer Imker. Die Natur ist ihr Ding und so lassen sie sich von meterhohen Gewächsen auf dem kleinen Feld nicht schrecken: Malven stehen dort überaus dicht und hoch und in voller Blüte, dazwischen Büschelblumen, wilde Möhren und Buchweizen.

Sieveritz und Koloff haben die rund 600 Quadratmeter große Parzelle inmitten der Kolenfelder Wohnstraßen angelegt. Sie haben die Pflanzen im Mai selbst gesät – per Hand und sehr exakt. „Da muss man schon ein gutes Gefühl für haben“, sagt Koloff, der von Beruf „Pöttchenkräuter“, oder im offiziellen Sprachjargon Zierpflanzengärtner ist. Es summt heftig auf der Fläche, denn Bienen haben reichlich Auswahl unter dem Angebot diverser Blühpflanzen.

Imkerei erlebt einen Boom

Immer mehr solcher Blühflächen wurden und werden angesät. Allerdings klappt der Anbau längst nicht immer. „Boden und Aussaat müssen stimmen, sonst wird das nichts“, sagt Koloff. Viele Flächen scheiterten an zu geringem Niederschlag oder auch an zu hohem Unkrautdruck. In Kolenfeld stimmt offensichtlich alles. „Wir können zufrieden sein“, meint Koloff, der mit der Imkerei einem Hobby nachgeht, das einen regelrechten Boom erlebt.

Im Gebiet der Landwirtschaftskammer Hannover würden zurzeit bis zu 1000 neue Imker ausgebildet, „80 Prozent bleiben erfahrungsgemäß langfristig dabei“, sagt Koloff. „Sein“ Wunstorfer Verein meldet auch eine rekordverdächtige Mitgliederzahl: 90 Imker gehören dazu, darunter sind mehr als 20 Frauen. Rund 380 Bienenvölker werden von den Mitgliedern betreut und gehalten und ein jedes Volk ist in einem guten Sommer in der Lage, 30 Kilogramm Honig zu erzeugen.

Wer Interesse hat: Jeden Sonnabend von 10 bis 12 Uhr öffnet der Lehrbienenstand der Imker an der Wunstorfer Mühlenkampstraße.

Von Patricia Chadde