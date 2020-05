Bestände haben sich erholt: Leserin aus Wunstorf fotografiert Maikäfer auf ihrem Gartenstuhl

Wunstorf

Viele Menschen kennen ihn meist nur noch aus dem Streich von Max und Moritz, als Herrn Sumsemann in „Peterchens Mondfahrt“ oder in Schokoladenform zu Ostern: den Maikäfer. Leserin Roswitha Kranz aus Wunstorf hat einen Käfer in ihrem Garten entdeckt, der auf ihrem Gartenstuhl gelandet war. „Nach einem kurzen Moment des Berappelns hat er seine Flügel ausgebreitet und ist in die Luft geflogen“, sagt Kranz. Doch zuvor hatte sie noch die Gelegenheit, das Insekt zu fotografieren und hat das Bild an die Lokalredaktion Wunstorf geschickt.

Bestände haben sich wieder erholt

„Es gibt keine Maikäfer mehr“, sang einst Reinhard Mey. Tatsächlich schienen die beliebten Krabbler nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) wegen Verfolgung und Vergiftung fast ausgestorben zu sein. Doch in den vergangenen Jahren haben sich die Bestände an Feld- und Waldmaikäfern wieder erholt. Ab Mitte April schlüpfen die braunen Käfer aus der Erde. Die größten Vorkommen ihrer Art gibt es im Südwesten Deutschland zwischen Mannheim, Darmstadt und Karlsruhe.

Anzeige

Massenvermehrung alle 30 bis 45 Jahre

An Massenvorkommen des Maikäfers kann sich heute wohl vielerorts nur noch die Großelterngeneration erinnern. Vor allem mit dem Insektizid DDT glaubte man in den Fünfzigerjahren den Käfern den Garaus gemacht zu haben. Zu Massenvermehrungen kommt es nach Angaben des Nabu etwa alle 30 bis 45 Jahre. Die Maikäfer gehören zur Familie der Blatthornkäfer. Namensgebend ist die Gestalt der Fühler, deren letzte Glieder blattförmig verbreiterte Lamellen aufweisen.

Weitere NP+ Artikel

Die bis zu fünf Zentimeter großen Larven entwickeln sich über vier Jahre im Boden. Sie ernähren sich von Pflanzenwurzeln und schlüpfen meist Ende April. Dabei richten sie gerade an jungen Bäumen große Schäden an. Der sogenannte Reifefraß bis zum Absterben der Käfer nach erfolgreicher Paarung dauert etwa sechs Wochen.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens