Der Industriekonzern K+S verfüllt die ausgebeuteten Salzlagerstätten im Werk Sigmundshall. Henning Korte, Leiter für Technik und Produktion bei K+S in Bokeloh, erklärt, warum dafür kein Material von der Halde genommen wird.

Herr Korte, was hier oben als Halde liegt, ist doch nur ein Bruchteil dessen, was K+S aus dem Salzstock geholt hat. Der Berg hier oben müsste doch spielend in den Berg da unten passen.

Das ist leider ein verbreiteter Irrtum. In dem Moment, in dem wir Salz aus dem Gebirge sprengen, zerfällt es in Einzelteile. Die gesprengte Menge hat das doppelte Volumen. Darum würden die Rückstände aus der Produktion, und daraus besteht ja die Halde, nie wieder vollständig in den Salzstock passen.

Kann K+S nicht wenigstens einen Teil der Halde wieder unter Tage befördern?

Theoretisch wäre das möglich, aber das würde die Halde nur um rund drei Prozent verkleinern. Es wäre mit einem unverhältnismäßig großen Genehmigungs- und Arbeitsaufwand verbunden. Emissionen wie Lärm und Salzstaub wären zum Beispiel nicht zu verhindern und würden die Umgebung erheblich belasten. Das steht in keinem Verhältnis zu den drei Prozent, zumal die Halde an sich ja weiterhin existieren wird und betreut werden muss.

Warum macht das nur drei Prozent aus?

Hätten wir über all die Jahre alle Produktionsrückstände auf die Halde gefahren, wäre der Berg mehr als doppelt so groß. Wir müssen aber die ausgebeuteten Abbaukammern kontinuierlich verfüllen. Das ist gesetzliche Auflage. Wo wir nicht mehr abbauen, muss 24 Monate später wieder verfüllt sein. Für die letzten großen Hohlräume haben wir ausnahmsweise 36 Monate Zeit. Es sind also Unmengen von Abraum, mehr als die Halde über Tage, schon wieder unter Tage gefahren oder gleich unter Tage geblieben. Darum wäre nur noch Platz für drei Prozent. Und die brechen wir jetzt noch aus dem Salzstock – ohne dass davon oben jemand gestört wird oder Emissionen erzeugt werden.

Warum werden nur die großen Lagerstätten verfüllt und nicht die Sohlen, Wendeln, Fahr- und Bandstraßen?

Das ist gesetzlich vorgegeben. Das Verfüllen dient dazu, Folgeschäden an der Oberfläche zu verhindern. Der Umgebungsdruck wird den Salzstock verformen, die Hohlräume werden kleiner. Wenn ein Fahrweg zusammengepresst wird, ist das über Tage kaum messbar. Bei den großen Hohlräumen, die bis zu 200 Meter hoch sind, wären die Folgen spürbarer. Wir verfüllen mit Salz aus dem Berg und mit Salzlauge, die nirgends wieder austreten kann. Wenn wir fertig sind, gibt es keine Hohlräume mehr. Der Außendruck auf den Salzstock entspricht irgendwann dem Innendruck. Reaktionen an der Erdoberfläche bewegen sich langfristig im Bereich von Zentimetern und sind nur durch feine Messtechnik festzustellen, weil sie sich auf eine große Fläche verteilen.

