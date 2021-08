Wunstorf

Ein Blitzeinschlag hatte die Fußgängerampel an der Südstraße in Höhe des Klinikums der Region Anfang Juni zerstört. Die zuständige Straßenmeisterei Wennigsen stellte daraufhin eine Behelfsampel auf. Der Schaden an der regulären Ampel sollte nach Auskunft von Bernd Otremba von der Straßenmeisterei binnen einer Woche behoben sein. Das war der Stand der Dinge am 9. Juni. Doch die Behelfsampel steht immer noch. Da es für das alte Steuergerät keine Ersatzteile mehr gebe, musste ein neues bestellt werden. Auch der Schaltkasten wird ausgetauscht.

Anpassung der Software notwendig

Das ist nach Auskunft von Felix Meinhardt, dem neuen Leiter der Straßenmeisterei, bereits geschehen. Jetzt geht es darum, die Software zu überarbeiten und anzupassen. Dazu sind verkehrstechnische Unterlagen erforderlich, die die Straßenverkehrsbehörde genehmigen muss. Darin geht es um den Lageplan der Ampel, Abstände zwischen den Masten, Einfahrgeschwindigkeit, Abstände der Haltezonen, Frequenzen und vieles mehr. Einen genauen Zeitpunkt für den Abbau der Behelfsampel konnte Meinhardt noch nicht nennen.

Von Anke Lütjens