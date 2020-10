Wunstorf

Eigentlich haben Jennifer Kleemann und Lars Lockemann einen guten Überblick über die Wunstorfer Bäume. Die beiden Außendienstmitarbeiter haben wegen der derzeit schwierigen Umweltbedingungen aber immer häufiger besondere Herausforderungen vor sich. „Die klimatischen Veränderungen sind für die Bäume extrem schwer zu verkraften. Ihre Situation hat sich im letzten Halbjahr rapide verschlechtert“, betont Gärtnermeister Lockemann aus dem städtischen Fachdienst Gartenbau.

Das Duo macht sich ohnehin täglich auf den Weg, um die Bäume fachgerecht zu kontrollieren. Im Jahr werden daraus 3000 reguläre Kontrollen. Aufgrund der Klimaveränderungen müssen sie nun zusätzlich nachsehen, ob sie für die einzelnen Bäume etwas tun müssen.

Anzeige

Kataster umfasst 11.000 Bäume

Vor sieben Jahren hatte die Stadt begonnen, ihre Bäume in einem Kataster zu erfassen. Dafür nahmen die Mitarbeiter den Standort auf, schätzten das jeweilige Alter und kennzeichneten jeden erfassten Baum mit einer Nummer. Dabei stellte sich auch heraus, welcher der älteste Baum Wunstorfs ist: Eine Hainbuche – mit 320 Jahren. Am Ende der Datenerfassung umfasste das Baumkataster die 11.000 Bäumen, um die sich die Stadt jetzt kümmern muss. Lockemann betont: „Es ist ein Baumkataster, aber keine Baumschutzsatzung.“ So bleibt das Fällen von Bäumen im Stadtgebiet möglich.

Ein kritischer Blick: Baumzählerin Jennifer Kleefeld hat bei der Erfassung jeden Baum unter die Lupe genommen. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Eine Besonderheit gibt es allerdings in Luthe. Die dortige Baumerhaltungssatzung stellt 230 auch private Bäumen im Ort unter Schutz, die ebenfalls in das Kataster aufgenommen wurden. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Bebauungsplänen Bäume festzusetzen, die damit bestehen bleiben müssen. Eigentümer der entsprechenden Grundstücke müssen sich dann immer mit dem Fachdienst der Stadt abstimmen, wenn sie auf dem Grundstück etwas tun, was den Baumbestand gefährden könnte. „Für Auskünfte stehen wir für die Bürger zur Verfügung und können auch beraten und Fachfirmen benennen“, sagt Lockemann.

Bäume können sich nur schwer anpassen

Täglich ist seine Kollegin Jennifer Kleefeld auf ihren Kontrollgängen wie eine Detektivin unterwegs, um die Bäume zum Beispiel auf Totholz, Pilz- oder Insektenbefall sowie auf Beschädigungen zu kontrollieren. „Diese Kontrollen werden immer aufwendiger“, sagt sie. Schon von außen lässt sich oft sehen, wie die anhaltenden Dürrezeiten die Bäume beschädigt haben. „Der Baum stirbt von oben. Abfallende Spitzen weisen darauf hin. Mit leichten Hammerschlägen an den Baum bekommen wir auch durch den Klang Auskünfte über den inneren Zustand des Baumes“, erklärt die Gärtnerin. „Im schlimmsten Falle müssen wir bei den Kontrollgängen auch den Tod des Baumes feststellen“, sagt Lockemann. „Aber auch nach den Extremwetterverhältnissen der letzten Monate ist keine Panik angebracht. Wir kämpfen um jeden Baum.“

Klar ist: Eichen, Buchen und Kastanien bereiten derzeit die größten Sorgen. Kleefeld sagt: „Sie leiden massiv unter der Trockenheit. Das führt dazu, dass sogar grüne Äste unvermittelt abbrechen.“ Der Boden sei inzwischen so stark verdichtet, dass das Wasser nur schwer oder teilweise gar nicht durch den Boden zu den Wurzeln gelangen könne. „Bäume können sich an neue Umgebungsverhältnisse oftmals nur schwer oder gar nicht anpassen“, ergänzt Lockemann. Nach bestimmten Vorgaben erfassen die beiden ihre Erkenntnisse direkt vor Ort im Laptop. Wenn sie bei ihren Kontrollen einen Handlungsbedarf sehen, beauftragen sie den städtischen Baubetriebshof oder externe Unternehmen mit den entsprechenden Pflegearbeiten.

Von Winfried Gburek