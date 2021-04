Hagenburg

Die Bodenarbeiten im Neubaugebiet Am Mühlenwege in Hagenburg-Altenhagen haben begonnen. Die Erschließung des Geländes dauert nach Angaben von Bürgermeister Dieter Eidtmann (CDU) rund sechs Monate. In der Zwischenzeit wird der Verwaltungsausschuss dann auch die Liste der bauwilligen Bewerber bearbeiten.

Punktesystem regelt Bauplatzvergabe

Der erste Schritt wird die Festlegung der Kosten pro Quadratmeter sein. „Das teilen wir dann allen mit. Und die, die weiterhin dabeibleiben, werden nach einem Punktesystem eingestuft“, erklärt Eidtmann das Auswahlverfahren. Das Punktesystem für eine sogenannte Sozialvergabe umfasst eine Tabelle, in der die einzelnen zu bewertenden Kriterien nach Gewichtung erfasst sind.

So erhält beispielsweise ein Hagenburger, der bereits in der Gemeinde ansässig ist, sieben Punkte, eine Familie bekommt pro Kind vier gutgeschrieben. Punkte bekommen darüber hinaus auch Leute mit einem Ehrenamt oder einer schweren Behinderung. Einen Bauplatz bekommen dann die Personen mit den meisten Sozialpunkten unter den vielen Bewerbern.

Auf 91 Bauplätze kommen rund 350 Bewerber

Rund 350 Personen haben sich um die neuen Grundstücke im Flecken bemüht. 91 Plätze kann die Verwaltung auf dem Gebiet an der B 441 vergeben. Die Hagenburger Ratsmitglieder haben bereits die Straßennamen des Neubaugebiets Am Mühlenwege vergeben. Die Straßen sollen nun – nach langer Diskussion – An der Blumenwiese, Oldenhagen und Im Hufe heißen.

Auf der riesigen Fläche lässt sich schon die Umsetzung der Planung erkennen, die Straßen sind bei genauerem Hinsehen bereits zu erahnen. „Wenn nichts dazwischen kommt, könnte es hier im November mit dem Bauen losgehen“, schätzt der Bürgermeister. Derzeit erledigt die Firma Tessmer aus Wunstorf die Bodenarbeiten.

Von Luisa Wellenbrock