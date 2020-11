Wunstorf

Die Stadt hat in den vergangenen Tagen wohl wegen der Herbstlaubzeit einen starken Andrang bei ihrer Grünmüll-Annahme auf dem Baubetriebshof am Sahlenkamp erlebt. Die Staus haben nicht nur in der Umgebung gestört, sondern behindern auch die Arbeit der Angestellten. „Wir haben uns deshalb entschlossen, vorerst keine Fahrzeuge mit Anhängern mehr zuzulassen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Ab Donnerstag, 5. November, müssen diese auf die Deponie Kolenfeld oder die landwirtschaftlichen Annahmestellen ausweichen.

Bereits im Sommer hatten sich schon Staus entwickelt, weil zum Schutz vor Infektionen immer nur ein begrenzte Zahl von Anlieferern gleichzeitig an die Container durfte. Das gilt derzeit aber nicht mehr.

Von Sven Sokoll