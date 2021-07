Wunstorf

Nach jahrelangen Forderungen entsteht endlich eine neue Toilette im Bahnhof – was der Ortsrat Wunstorf begrüßt. Die Bahn hatte für das WC einen Bereich rechts vom Eingang des Gebäudes angeboten, und will auch die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser tragen.

Die Umbaukosten von 100.000 Euro müssen sich aber die Stadt und die Region Hannover teilen, auf die Stadt als Betreiber kommen auch jährliche Kosten von 31.000 Euro vor allem für die Reinigung zu. Erst nach langem Ringen hatte die Deutsche Bahn zugestanden, dass die Stadt nicht auch noch voll für mögliche Schäden haften muss.

„Eigentlich ist die Haltung der Bahn unverschämt“, sagte Kirsten Riedel (SPD) im Ortsrat. Sie schlug vor, wegen der laufenden Kosten auch Gebühren zu erheben, was auch die CDU unterstützte. Die Verwaltung hatte das bisher aber nicht geplant. Sie glaubt, dass die Toilette nicht so häufig genutzt wird, als dass sich ein eigenes Bezahlsystem lohnt. Renate Rohde (SPD) wollte zudem noch genau wissen, zu welchen Zeiten die Toilette zugänglich sein wird. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen.

Von Sven Sokoll