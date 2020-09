Wunstorf

Wie klappt es mit Reservierungen und Abstandsregeln im Hallenbad Wunstorf Elements? Mitte September hat das Bad nach dem Lockdown wieder geöffnet. Von ersten Erfahrungen berichtet Bäderbetriebe-Geschäftsführer Christoph van Bebber.

„Am Sonntag hat sich alles gestaut“, sagt van Bebber. Es war der zweite Sonntag seit der Öffnung des Bades und der erste, an dem das Wetter durchaus Lust aufs Schwimmen unter Dach machte. Und dann staute es sich im Eingangsbereich. Eigentlich, meint er, sei das nicht nötig gewesen. Das Problem liege allerdings darin, dass sehr viele der Gäste ohne Anmeldung gekommen seien. Und das schaffe dann Probleme.

Bäder-Mitarbeiter müssen Daten aufnehmen

Dort, wo in anderen Jahren lediglich ein Kassenautomat steht, müssen nun Bäder-Mitarbeiter Dienst tun, müsse Daten aufnehmen, Karten verkaufen, um den Anforderungen an einen sicheren Badebetrieb in Corona-Zeiten Genüge tun zu können. Je mehr Unangemeldete kommen, desto mehr Personal muss zum Eingang – das ist die Rechnung, die van Bebber aufmacht.

Das Verhalten der Nutzer hat van Bebber nicht nur nach den Erfahrungen des vergangenen Sonntags genau im Blick. „Weil wir immer wieder nachjustieren müssen“, wie er sagt. Die Möglichkeit, überhaupt ohne vorherige Buchung ins Elements zu kommen, hat er nur geschaffen, weil er auch jenen, die keinen Internetzugang haben, das Schwimmen ermöglichen möchte. Ändere sich das Verhalten nicht, müsse er notfalls Anmeldungen doch zwingend machen – was er nicht will.

Überfüllung hat es nicht gegeben

Jetzt komme es auf die Badegäste an, sagt van Bebber – und hofft inständig auf Einsicht. Nicht nur bezüglich der Anmeldungen. Abstand halten ist das, was er sich von seinen Gästen auch in und an den Becken und in den Umkleiden erhofft. „ Eigenverantwortung ist gefragt.“ Eine Überfüllung des Bades, wie es eine Facebook-Nutzerin nach einem Besuch vom Sonntag gepostet hatte, habe jedenfalls nicht stattgefunden. 110 Gäste seien an jenem Tag im Bad gewesen. 200 sind die Höchstgrenze unter Corona-Bedingungen. In anderen Jahren seien auch schon mal 300 bis 400 Gäste zeitgleich im Elements, schätzt er.

„Meine ganz, ganz große Bitte: Möglichst unsere Anmelde-Portale nutzen und im Bad nicht alle in einem kleinen Bereich knuddeln!“, fügt er als Resümee hinzu.

Buchungen können online unter www.wunstorf-elements.de vorgenommen werden.

Von Beate Ney-Janßen