Wunstorf

Blackout in der City: In großen Teilen der Wunstorfer Kernstadt und in Klein Heidorn ist am Montagabend der Strom für eineinhalb Stunden ausgefallen. Nach Angaben von Netzbetreiber Avacon lag der Fehler im Bereich der Straßen In den Ellern/Am Hohen Holze. Dort fiel um 22.15 Uhr der Strom aus, bis die Störung um 23.46 Uhr beendet war. „Die Ursache ist noch unbekannt“, sagte Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler. Nach Mitteilungen auf Facebook waren die Nordstadt und die Innenstadt betroffen, Barne und Oststadt aber nicht.

Von Sven Sokoll