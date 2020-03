Wunstorf

Auf dem Gelände einer Waschanlage an der Hagenburger Straße hat sich ein Rettungswageneinsatz am Montag eher als Fall für die Polizei entpuppt. Zeugen hatten gegen 11.30 Uhr gemeldet, dass ein 77-Jähriger beim Reinigen seines Autos einen Schwächeanfall erlitten hatte. Wie sich herausstellte, hatte er aber so viel Alkohol getrunken, dass er nicht mehr Fahren durfte. Der Rettungsdienst zog deshalb die Polizei hinzu. Weil der Betrunkene in dem Zustand offenbar auch gefahren war, leitete diese ein Strafverfahren ein.

Von Sven Sokoll