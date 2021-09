Autofahrer in Wunstorf und Hagenburg flüchten vom Unfallort

Wunstorf/Hagenburg

Ein Schaden von rund 1000 Euro ist bei einem Unfall auf der Oswald-Boelcke-Straße entstanden. Ein geparkter Skoda ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 14. September, gegen 19 Uhr und Sonnabend, 18. September, gegen 14 Uhr beschädigt worden. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Oberstufengebäudes des Hölty-Gymnasiums. Der Verursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Nach Vermutungen der Polizei Wunstorf ist der Fahrer des unbekannten Autos aus der gegenüber liegenden Parkfläche herausgefahren und hat dabei den vorderen linken Kotflügel des geparkten Skodas touchiert. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Zeugen können sich unter Telefon (05031) 95300 an die Polizei wenden.

Roter Skoda beschädigt Zaun und Steine

Eine weitere Unfallflucht ereignet sich am Sonnabend etwa um 13.40 Uhr in Hagenburg auf der Langen Straße in Höhe der Hausnummer 57. Ein roter Skoda hatte nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle gewendet und hierbei einen Grundstückszaun sowie drei Dekorationsgranitsteine beschädigt. Das Auto dürfte bei dem Unfall im Frontbereich nach Angaben der Polizei nicht unerheblich beschädigt worden sein.

Bei dem Fahrer soll es sich dem Augenschein nach um einen 60-jährige Mann gehandelt haben. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Stadthäger Polizei unter Telefon (05721) 40040 melden.

Von Anke Lütjens