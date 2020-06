Wunstorf

Eine Autofahrerin hat sich am Freitag bei der Polizei in Wunstorf gemeldet. Ihr grauer Citroen wurde am Tag zuvor im Burgmannshof in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr von einem Auto angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel an der Windschutzscheibe, diese wurde durch den Regen jedoch unlesbar. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wunstorf unter der Telefonnummer (05031) 9530115 zu melden.

Von Anke Lütjens