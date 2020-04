Anmeldungen an Otto-Hahn-Schule Wunstorf erfolgen online

Wunstorf

Bedingt durch das Coronavirus will auch die Otto-Hahn-Schule dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung nicht beschleunigt und weitere Krankheitsfälle vermieden werden. Daher hat die Haupt- und Realschule das Anmeldeverfahren der künftigen fünften Klassen so überarbeitet, dass es kontaktlos erfolgen kann.

Anmeldeformular wird freigeschaltet

In diesen Jahr finden die Anmeldungen nicht wie gewohnt in der Schule statt, sondern es besteht die Möglichkeit zur Onlineanmeldung. In der Zeit von Montag, 27. April, bis Mittwoch, 6. Mai, wird auf der Homepage der Otto-Hahn-Schule unter www.ohs-wunstorf.de das Anmeldeformular für die künftigen neuen Schüler der fünften Klassen freigeschaltet. Dieses wird online ausgefüllt. In einem weiteren Schritt erhalten alle Eltern und Erziehungsberechtigten weitere Unterlagen per Post.

Diese können dann ausgefüllt mit der Post zurückgeschickt oder in einem verschlossenen Umschlag in den Briefkasten an der Rubensstraße 12 eingeworfen werden. Für weitere Fragen steht die Verwaltung montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon (0 50 31) 9 56 90 sowie per E-Mail an schulverwaltung@ohs-hrs-wunstorf.de zur Verfügung.

