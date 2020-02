Alarm in der Klinik: Feuerwehr muss Tür aufbrechen

Wunstorf

Zahlreiche Feuerwehrkräfte schreckte der Pieper in der Nacht zu Mittwoch um 2.46 Uhr aus dem Schlaf. Ein Großaufgebot an 174 Feuerwehrleuten rückte mit 20 Fahrzeugen zu einem Einsatz in der Psychiatrie Wunstorf aus. Die Heizungsanlage hatte Alarm ausgelöst.

Vor Ort stellte sich die Situation als äußerst problematisch heraus. Es fehlte der Schlüssel zum Heizungsgebäude. Kostbare 15 Minuten gingen verloren. Die Feuerwehr versuchte, zunächst das Schloss zu ziehen, „weil wir so wenig Schaden wie möglich anrichten wollen“, sagte Feuerwehrsprecher Marvin Nowak auf Nachfrage. Der Versuch misslang. Zu guter Letzt half nur noch die Brechstange. Zwei Feuerwehrleute erkundeten danach den Heizungsraum. Der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus.

Verzögerte Alarmierung schützt vor Fehlalarm

Der normale Ablauf ist, dass die Klinik bei Alarm im Gebäude drei Minuten Zeit hat festzustellen, ob die Feuerwehr tatsächlich zu alarmieren ist, oder ob es sich um eine Fehlmeldung handelt. „Damit haben die Stationen ausreichend Zeit, um einen Fehlalarm zu melden“, sagt Feuerwehrsprecher Nowak. Bricht das Klinikpersonal den Alarm nicht binnen drei Minuten ab, geht die Alarmierung an die Feuerwehr. Bei diesem Verfahren geht die Feuerwehr davon aus, dass jeder Alarm, der bei ihr einläuft, echt ist.

Der Pförtner soll noch auf den Alarm reagiert und der Leitstelle in Hannover das Problem bestätigt haben. „Darum sind wir von einem bestätigten Brand ausgegangen“, sagt Nowak. Das Technikgebäude mit der Heizungsanlage ist personell nicht besetzt. Die Feuerwehr hat in der Regel Zugang zum Schlüsseltresor beim Pförtner. Ausgerechnet die Schlüssel zu Türen im Technikgebäude sollen aber gefehlt haben, weil in der Klinik gerade das Schließsystem ausgewechselt wird und Handwerker im Haus sind. Die Klinikleitung will zu Ablauf und Problemen am Nachmittag Stellung nehmen.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Aufgrund der Größe des Geländes und der hohen Anzahl der Bewohner schreibt die Alarm- und Ausrückeverordnung vor, auch die Feuerwehren aus Blumenau, Luthe, Klein Heidorn, Bokeloh, die ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort) und die Stadtfeuerwehr sowie die Johanniter zu alarmieren. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

Von Rita Nandy und Markus Holz