Eine Klasse im achten Jahrgang des Hölty-Gymnasiums trägt seit dem Schuljahresbeginn das besondere Kürzel 8FT. Während das F für Französisch als zweite Fremdsprache steht, ist das T das Zeichen dafür, dass die Schüler an einem Pilotprojekt teilnehmen: Sie lernen in der ersten Tabletklasse der Schule.

Beim Besuch der Presse am Freitagmorgen steht Englischlehrerin Lisanne Riemann vorn vor einer Projektionsfläche, auf der Sätze zu lesen sind. Alle Schüler haben auf ihren Tischen eines der insgesamt 28 Tablets stehen, die für den Schulalltag vielfältige Möglichkeiten bieten. Damit können während des Unterrichts die Lösungen einzelner Schüler für alle projiziert werden, aber auch Gruppenarbeiten lassen sich gut organisieren. Videos können aufgerufen werden, und im Musikunterricht können die Schüler Stücke hören. Aber auch in der Organisation bewährt sich das Tablet, das Klassenbuch führt die Klasse jetzt digital.

Schüler finden Arbeit strukturierter

Von den Schülern kommen nach der ersten Woche fast nur positive Rückmeldungen. Sie finden ihr Lernmaterial im Tablet besser strukturiert als mit vielen Zetteln und Heften, auch wenn sie dazu noch Anmerkungen schreiben wollen. Einige meinen, dass sie mit der technischen Hilfe besser lernen werden, weil sie dabei mehr Spaß haben. Mit dem Tablet haben sie auch einen besseren Überblick darüber, welche Aufgaben sie noch erledigen müssen, und können keine Bücher vergessen, meinen sie. „Weil auf dem Tablet auch alle Lehrbücher vorhanden sind, müssen die Schüler auch weniger Gewicht mit sich tragen“, sagt Riemann.

Familien melden sich freiwillig

Die Familien mussten sich freiwillig für das Projekt melden, immerhin müssen sie für die drei Jahre 600 Euro bezahlen. „Wir glauben aber nicht, dass wir damit die Chancengleichheit unter den Schülern beeinträchtigen“, sagte Oberstufenkoordinator Birger Reese. Ratenzahlungen sind möglich. „Die Schüler können damit individualisierter arbeiten, aber auch kooperieren.“

Die Inhalte richten sich nach dem Curriculum und müssen von daher die gleichen wie in anderen Klassen sein. Er betont aber, dass die analogen Methoden des Unterrichts weiter wichtig bleiben. So sollen die Schüler regelmäßig mit der Hand schreiben. Und die Tablets können in Corona-Zeiten guten Dienste leisten, weil die Schüler mit ihnen zu Hause gut arbeiten können. Die Vorbereitungen für das Projekt hatten aber schon in der Zeit vor Corona begonnen. Mit dem Digitalpakt für die Schulen, einem Bund-Länder-Programm, hat die eigene Initiative nichts zu tun, aus ihm wird bis 2023 wohl nur die technische Infrastruktur noch weiter ausgebaut.

Auch kritischer Umgang ist wichtig

Schulleiter Jobst Heizmann lobt, dass ein Team mit Reese, Johannes Zweihoff und Dimitri Simons sich stark dafür eingesetzt hat, die Tabletklasse ins Leben zu rufen. Reese ist wiederum dankbar, dass Fabian Hecht von der Stadt die technische Seite sehr engagiert begleitet. Bisher ist der Eindruck, dass die Software schon sehr ausgereift ist. Allerdings wünscht sich Reese, dass die Verlage in der digitalen Version ihrer Unterrichtswerke vielleicht noch stärker die technischen Möglichkeiten nutzen.

Wenn die 8FT und ihre Lehrer die ersten Erfahrungen gesammelt haben, will die Schule entscheiden, ob weitere Klassen ab dem nächsten Schuljahr zu Tabletklassen werden sollen. „Wir haben bewusst auch solche Lehrer in der Klasse mit eingesetzt, die Vorbehalte dagegen haben“, sagt Heizmann. Für die Pädagogen sei wichtig, sich kritisch mit der neuen Methode auseinanderzusetzen.

