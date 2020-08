Wunstorf

Mit den Sommerferien hat der Abriss der Stadtschule begonnen. Die Grundschule soll für den Ganztagsbetrieb und die Inklusion fit gemacht werden. Dabei müssen die acht Mitarbeiter der Abrissfirma A&S Betondemontage aus Lehrte derzeit sehr genau arbeiten, weil sie die unterschiedlichen Materialien möglichst fein trennen müssen. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass später viel wiederverwendet werden kann.

So haben die Arbeiter in den vergangenen zwei Wochen aus dem Altbau, in dem sich zuletzt unter anderem der Hort und die Hausmeisterwohnung befanden, schon Fenster, Leitungen, Dämmplatten und Glaswolle ausgebaut. „Man merkt, dass dieses Gebäude am Ende angekommen ist“, sagt Projektleiter Sven Brase über den alten Teil der Schule. In der Hausmeisterwohnung zeigen sich deutliche Risse, und der Fußboden ist nicht mehr eben, wie deutlich zu spüren ist.

Anzeige

Projektleiter Sven Brase zeigt die Risse im Boden der Hausmeisterwohnung. Quelle: Sven Sokoll

Weitere NP+ Artikel

Fräse holt Asbest von Wänden

Von den Wänden in einem Teil des Gebäudes fräsen drei der Mitarbeiter seit Mittwoch dieser Woche eine asbesthaltige Putzschicht in einer Dicke von rund einem Zentimeter ab – und zwar auf rund 450 Quadratmetern. Der gefährliche, heute verbotene Stoff war zwischenzeitlich auf die Wände gekommen, als die Oberfläche neu verspachtelt werden musste. Damals galt das als guter Weg, die Oberfläche möglichst stabil zu machen. Jetzt sorgt die Schicht für Mehraufwand. „Wir brauchen allein eineinhalb Tage, diesen Teil der Baustelle einzurichten“, sagte Jörn Homann von A&S.

Jörn Homann zeigt die Fräse für asbesthaltiges Material. Bei der Arbeit müssen die Mitarbeiter Schutzkleidung tragen. Quelle: Sven Sokoll

Die Räume, in denen die Firma mit dem Asbest arbeitet, müssen luftdicht verschlossen werden, damit sich die gefährlichen Fasern nicht in andere Bereiche verteilen. Das abgefräste Material wird abgesaugt, am Ende sammeln sich zehn Tonnen davon an, die in Big Packs sicher verschlossen und wegtransportiert werden.

Gut findet Brase, dass die Stadt frühzeitig genau erfasst hat, welche unterschiedlichen Materialien in dem Gebäude waren. Die Feinarbeiten müssen bis zum 17. August abgeschlossen sein, denn dann rücken die Bagger an, um das entkernte Gebäude abzureißen. „Wenn wir nicht noch auf Überraschungen wie alte Fundamente treffen, müssten wir bis zum Schulbeginn am 27. August fertig sein“, sagt der Projektleiter.

Die Abrissfirma sammelt Teile aus Metall draußen am Eingang. Quelle: Sven Sokoll

Die eigentlichen Abrissarbeiten gehen heute einigermaßen ruhig über die Bühne, doch das Material abzutransportieren ist dann wohl die größere Belastung für die Anlieger. Dem Abriss sollen sich gleich die Erdarbeiten anschließen. Damit die Bäume an der Schule nicht beschädigt werden, hat die Firma sie auf Wunsch der Stadt weiträumig einzäunen lassen.

Stadt investiert 8 Millionen Euro

So soll die Stadtschule künftig aussehen. Ein Foyer in der Mitte verbindet den Neubau (unten) mit dem Gebäudeteil aus den Achtzigerjahren (links) und der Sporthalle (oben) Quelle: Stadt Wunstorf

Nach dem Abriss soll an der Stelle ein neuer Teil der Schule entstehen. Insgesamt will die Stadt rund 8 Millionen Euro für die Stadtschule ausgeben. Der Gebäudeteil aus den Achtzigerjahren soll dabei ebenso wie die Sporthalle bleiben. Ein Foyer als Eingangsbereich wird den Neubau künftig daran anbinden, der mit einer Ziegelfassade auch optisch ähnlich wirken soll. Darin untergebracht werden eine Mensa, ein Musik- und ein Werkraum sowie einzelne Klassenräume. Doch auch im Altbau wird die Stadt einiges ändern. Am Ende soll die Schule dort Räume für kleine Gruppen und neue pädagogische Angebote sowie weitere Garderoben nutzen können.

Damit der Schule während der Bauarbeiten nicht der Platz fehlt, hat die Stadt in der vergangenen Woche schon zwei Container auf dem nördlichen Teil des Schulhofs aufgestellt. Zwei weitere sollen bis zum Schuljahresbeginn im Bereich Nordstraße/Lehrerparkplätze folgen. Die Container sind vor allem für Klassen gedacht. Die beiden Gruppen des Johanniter-Horts werden in einem anderen Teil des Gebäudes Platz finden.

Die Klassen müssen während der Bauarbeiten in Container ausweichen. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll