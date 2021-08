Hagenburg

Vor dem Besuch am Steinhuder Meer unkompliziert testen lassen: Das ASB-Testzentrum in Hagenburg in der Mehrzweckhalle, Steinhuder-Meer-Straße 7, bietet nach wie vor jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr kostenlose Coronatests an.

Weiterhin sind das Impfen und Testen, insbesondere bei derzeit wieder ansteigenden Infektionszahlen, ein wichtiges Mittel um einen eventuell wiederkehrenden Corona-Lockdown aus dem Weg zu gehen. „Gerade in der Urlaubszeit ist das Testen ein wichtiger Faktor zu Eindämmung der Pandemie, egal ob als Urlauber am Steinhuder Meer oder Urlaubsrückkehrer in die Region“, teilt ASB-Pressesprecher Gordon Ohlendorf mit.

Sich und andere schützen

Laut dem Bundesgesundheitsministerium gehören regelmäßige Coronatests immer noch zu den wichtigsten Werkzeugen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das ist auch weiterhin ohne Anmeldung möglich.

Brigitte Gruber vom ASB bereitet die Corona-Tests in der Mehrzweckhalle Hagenburg vor. Quelle: Sven Grabe

Das Testzentrum an der Steinhuder-Meer-Straße bietet genügend Parkplätze und ist verkehrstechnisch zentral nahe der Bundesstraße 441 gelegen, sodass es problemlos auch aus Sachsenhagen, Altenhagen, Steinhude, Münchehagen und sogar aus Wunstorf gut erreichbar ist. Nach rund 20 Minuten kann der Getestete das Testzentrum mit seinem Testergebnis wieder verlassen. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis.

Von Anke Lütjens