Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Freitagabend durch eine Irrfahrt auf der Autobahn 2 aufgefallen. Zeugen hatten gegen 23.20 Uhr gemeldet, dass ein polnischer Transporter mit litauischem Anhänger nahe der Anschlussstelle Wunstorf-Kolenfeld unterwegs war. Durch seine unkontrollierte Fahrweise samt Schlangenlinien soll er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Der 37-Jährige fuhr dann von der Autobahn ab und drehte eine Runde durch Kolenfeld, ehe er wieder auf die Autobahn in Richtung Dortmund steuerte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er an der Anschlussstelle Bad Nenndorf erneut ab, nur um kurz darauf in Richtung Berlin auf die A2 abzubiegen. Andere Verkehrsteilnehmer mussten stark bremsen und ausweichen, um nicht durch den Lkw gefährdet zu werden.

Wer kann Hinweise geben?

Schließlich konnten Polizeibeamte den Sattelzug zwischen Kolenfeld und Luthe einholen und auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilt, wurden bei dem 37-Jährigen typische Ausfallerscheinungen und eine Alkoholfahne festgestellt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Lkw machen können oder selbst durch diesen gefährdet wurden. Dafür ist die Autobahnpolizei unter Telefon (0511)1098930 erreichbar.

Von Manuel Behrens