38 Frauen bewerben sich für die Stelle als Gleichstellungsbeauftragte

38 Bewerberinnen haben sich für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten der Stadtverwaltung Wunstorf empfohlen. Das war der Stand am Freitagmittag. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag um Mitternacht.

Am Montag, 15. Juni, wird eine Kommission eine Vorauswahl treffen. Die qualifiziertesten Bewerberinnen sollen sich am 22. Juni persönlich bei den Fraktionen vorstellen. Der Rat hat die Entscheidungsbefugnis, er soll die Beauftragte am 15. Juli wählen. Sie gehört zum Stab des Bürgermeisters, ist ihm direkt unterstellt und übernimmt zugleich die Aufgaben einer Integrationsbeauftragten.

Nach der ersten Ausschreibung hatten sich 33 Kandidatinnen beworben. Die Besetzung musste wiederholt werden, weil die ausgewählte Bewerberin kurzfristig absagte. Derzeit übernimmt Lisa Eisele kommissarisch die Aufgaben. Vorgängerin Sandra Werner hatte sich Ende März aus persönlichen Gründen aus dem Rathaus verabschiedet. Anfang Januar 2019 hatte die Bielefelderin die Nachfolge der langjährigen Gleichstellungsbeauftragten Dorothea Diestelmeier angetreten.

Von Markus Holz