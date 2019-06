Wunstorf

Ein Autofahrer und ein 67-jähriger Radfahrer aus Garbsen sind sich am Sonnabend auf der Munzeler Straße offenbar nicht einig gewesen über die Verkehrssituation. Es soll beinahe zu einem Unfall gekommen sein. In der Folge legte sich ein 15-jähriger Beifahrer aus dem Auto mit dem Radfahrer an und schlug ihn.

So, wie die Polizei berichtet, waren die streitenden Parteien auf der Munzeler Straße aneinander geraten. Es kam zum Streit, aber man fuhr „wild gestikulierend“ weiter. Wenig später gegen 17.45 Uhr trafen die Parteien erneut aufeinander. Aus dem Auto soll ein 15-jähriger Jugendlicher ausgestiegen und handgreiflich geworden sein. Er schlug den Radfahrer, Passanten meldeten der Polizei den Vorfall. Verletzt wurde der Radfahrer nicht. Die Polizei versucht, den noch etwas unklaren Hergang und den Grund der Streitigkeiten aufzuklären.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Wunstorf lesen Sie hier.

Von Markus Holz