Experten für XXL-Behälter: Darum ist Roggetec Mader an die Gottlieb-Daimler-Straße gezogen

Wennigsen

Beim Gang durch das Gewerbegebiet ist es schon einigen Wennigsern aufgefallen: Die Räume der Firma Roggetec Mader stehen leer. „Ich wurde schon häufiger gefragt, ob es uns denn gar nicht mehr gibt“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Lars Rogge. Doch die Firma ist lediglich umgezogen. Seit Kurzem ist Roggetec Mader in der alten Hafa-Halle an der Gottlieb-Daimler-Straße ansässig.

Firma baut Behälter für Lebensmittelindustrie

Die Firma Roggetec Mader aus Wennigsen wurde 1928 als Metalldrückerei gegründet und entwickelte sich unter Heino Rogge in den Achtzigerjahren zu einem der deutschlandweit führenden Unternehmen im Behälter- und Apparatebau. Roggetec Mader produziert in Wennigsen Prozessbehälter in Edelstahl für die Lebensmittel- und Chemieindustrie und wird seit 2005 von Lars Rogge als Geschäftsführer geleitet.

Kellog’s und Dr. Oetker unter den Kunden

Unter anderem werden in Wennigsen die Behälter für Unternehmen wie Dr. Oetker, Schwartau, Kellogg’s, Kraft und Dreyer-Bienenhonig hergestellt. „Die Rührwerksbehälter für bis zu 15.000 Liter sind heiz- oder kühlbar und mit schwerem Rührwerk ausgestattet“, erläutert Rogge beim Gang durch die neue Halle und ergänzt: „Das Portfolio bietet alles von Beratung, Engineering, Konstruktion bis zur Endmontage der Behälter.“

Zusammenarbeit mit Höfer

Zurzeit werden neben der Standard-Serienproduktion noch fünf weitere große Prozessbehälter in den Größen von drei, fünf und zehn Kubikmetern für Lebensmittel gebaut, sagt Rogge. Durch den Erwerb der Gebäude an der Gottlieb-Daimler-Straße 21 – der alten Hafa-Halle – und der Investition in den neuen Standort sollen die Fertigungsmöglichkeiten noch einmal gesteigert werden. Die Produktionsfläche wurde auf 1500 Quadratmeter erweitert.

Die Firma Roggetech ist in die alte Hafa-Halle an der Gottlieb-Daimler-Straße in Wennigsen umgezogen. Quelle: privat

Nach monatelanger Vorbereitung und Planung ist der Umzug der großen und mehr als 100 Tonnen schweren Maschinen und unzähliger Kisten nun abgeschlossen. Die Hälfte der neuen Halle wird aber nicht von Roggetec, sondern von Höfer Metallgestaltung genutzt. Das sei auch ein nicht unwesentlicher Grund für den Umzug gewesen. Denn am neuen Standort konnte die Zusammenarbeit der beiden Firmen ausgebaut werden. „Die Möglichkeiten der Fertigung und Bearbeitung von Metall sind damit fast allumfassend“, sagt Rogge. Höfers Schwerpunkt liegt im Geländer-, Treppen- und Balkonbau. Das Unternehmen deckt den gesamten Bereich des architektonischen Metallbaus im Neu- und Altbau ab.

Derzeit arbeiten fünf Mitarbeiter bei Roggetec, sagt Rogge, der auch die Chance sieht, bald mehr Menschen zu beschäftigen. „Der Standort Wennigsen war uns schon immer sehr wichtig, da alle Mitarbeiter in der nahen Umgebung verwurzelt sind“, sagt Rogge.

Die Firma Roggetec Mader fertigt in Wennigsen solche und ähnliche Behälter für große Firmen in ganz Deutschland. Quelle: Roggetec Mader

Büroräume werden vermietet

Im neuen Bürogebäude sind die Arbeiten aber noch nicht abgeschlossen: Derzeit werden noch die Büroräume ausgebaut. Denn am neuen Standort soll auf 300 Quadratmetern ein Coworking-Space entstehen, Firmen und Freiberufler können sich in der Büroetage einmieten. Im Mai sollen die Räume voraussichtlich fertig sein. Auch die Kantine soll um- und ausgebaut werden. „Dort könnten dann im neuen Multifunktionsraum Veranstaltungen angeboten werden“, sagt Rogge.

Wer will die Halle mieten?

Der Geschäftsführer hofft nun zudem, dass die ehemalige Halle von Roggetec Mader an der Max-Planck-Straße 5a bald neue Mieter findet. Die Halle ist rund 380 Quadratmeter groß. Interessierte können sich bei Roggetec unter Telefon (05103) 89 99 sowie per Mail an rogge@roggetec.de melden.

Von Lisa Malecha