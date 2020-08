Wettbewerb Wennigsen blüht auf: Bürger sollen Blühstreifen fotografieren

Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen veranstaltet einen Fotowettbewerb und ruft ihre Bürger dazu auf, Fotos von besonders schönen Blühstreifen einzusenden. Diese sollen dann auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden. Die zehn schönsten Bilder sollen von einer Jury prämiert werden. Die Idee für den Wettbewerb stammt ursprünglich von der Ratsfraktion der Grünen, die von der Gemeindeverwaltung nun aufgegriffen worden ist.

Naturbelassene Blühstreifen können Lebensräume für viele unterschiedliche Tiere sein. Mit dem Wettbewerb will die Gemeindeverwaltung vor allem darauf aufmerksam machen, wie wichtig Blühstreifen und deren Erhalt für die heimische Artenvielfalt sind. Diese dienten als Nahrungsquelle und Rückzugsorte für Insekten, Vögel und andere Kleintiere, erläutert die Gemeindeverwaltung. Entsprechend können die Bewohner der Blühstreifen einen positiven Beitrag zur biologischen Schädlingsbekämpfung in den heimischen Gärten leisten.

Anzeige

Auch Vorgärten sind wichtig für Artenschutz

„Bis 2019 sind schon 1900 Quadratmeter Blühstreifen von der Gemeinde angelegt worden, und weitere kommen hinzu“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Gun Wittrien. Der Nabu-Vorsitzende Gerhard Krick ergänzt: „Aber auch Vorgärten und kleine Grünflächen haben eine besondere Bedeutung für die Artenvielfalt, sie bilden ökologische Trittsteine für Pflanzenarten, Insekten und Vögel, die auf der Suche nach Nahrung und Nistplätzen von Trittstein zu Trittstein wandern.“

Weitere NP+ Artikel

Laut Gemeindeverwaltung gibt es vielerorts kaum noch natürliche Lebensräume. Bedenklich ist aus Sicht der Gemeinde auch der Trend zu sogenannten Steingärten mit großen versiegelten Flächen aus Schotter oder Kies. Oft gebe es dort nur leicht zu pflegende Büsche oder Gräser, die jedoch kaum für Insekten und andere Wildtiere als Lebensraum geeignet seien.

Die Teilnehmer an dem Fotowettbewerb können bis zum 1. September ihre Fotos unter Angabe des Namens und des Blühortes an die E-Mail-Adresse sommer@wennigsen.de senden. Die Fotos können Blühparadiese aus dem eigenen Garten oder von öffentlichen Flächen in und um Wennigsen zeigen.

Weitere Fotowettbewerbe denkbar

Die eingesendeten Bilder sollen fortlaufend auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden. Nach Ablauf der Einsendefrist werden die schönsten Bilder von einer Jury um Gun Wittrien, Jan Krebs, Klimaschutzmanager der Gemeinde, und Gerhard Krick ausgewählt und prämiert.

Sofern der Wettbewerb Wennigsen blüht auf auf eine rege Beteiligung trifft, will die Gemeinde über eine Ausweitung der Aktion nachdenken. Möglich seien weitere saisonale Fotowettbewerbe oder eine dauerhafte Möglichkeit, ansprechende Bilder aus dem Gemeindegebiet einzusenden und zu veröffentlichen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Von Andreas Kannegießer