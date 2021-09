Wennigsen

Endspurt im Rennen um das Amt des Gemeindebürgermeisters. Es sind die letzten Tage bis zur Stichwahl. Die Bürger in Wennigsen stimmen am 26. September darüber ab, wer die Nachfolge von Christof Meineke als Chef der Verwaltung antritt. Ulrike Schubert (parteilos) und Ingo Klokemann (SPD) stehen zur Wahl. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann öffnen die Wahllokale?

Die Wahllokale der Gemeinde Wennigsen öffnen am kommenden Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Nach der Schließung der Wahllokale beginnt die Auszählung der Stimmzettel.

Wer darf wählen?

Wählen darf, wer am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind, die deutsche oder eine EU-Staatsbürgerschaft hat, seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Wie wird bei der Stichwahl gewählt?

Es handelt sich um eine Direktwahl, bei der lediglich eine Stimme für einen der beiden Kandidaten abgegeben wird. Auf dem Stimmzettel darf also maximal ein Kreuz gemacht werden. Gleiches gilt auch bei der Wahl des Regionspräsidenten.

Warum gibt es eine Stichwahl?

Wer Gemeindebürgermeisterin oder Gemeindebürgermeister werden will, benötigt die absolute Mehrheit der Stimmen. Im ersten Wahlgang war das keinem der fünf Kandidaten gelungen. SPD-Kandidat Ingo Klokemann (32,52 Prozent) und die parteilose Kandidatin Ulrike Schubert (28,75 Prozent) hatten die meisten Stimmen erhalten und so den Sprung in die Stichwahl geschafft. Im ersten Wahlgang ausgeschieden waren CDU-Kandidat Peter Armbrust (16,48 Prozent), Grünen-Kandidatin Gun Wittrien (14,89 Prozent) und FDP-Kandidat Jost Henkel (7,35 Prozent).

Was ist wegen Corona bei der Wahl zu beachten?

Im Wahllokal gilt die Maskenpflicht. Das gilt nicht nur für Wählerinnen und Wähler, sondern auch für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowie Wahlbeobachter. In kleinen Wahllokalen kann der Zutritt aus Infektionsschutzgründen begrenzt werden, weshalb es am Wahltag dort zu Wartezeiten kommen kann. Zudem wird darum gebeten, dass jeder einen eigenen Stift mitbringt.

Drohen am Sonntag lange Warteschlangen?

Die Gemeindeverwaltung geht nicht davon aus. „Zur Stichwahl erwarten wir keinen erhöhten Aufwand“, sagt Wahlleiterin Ines Lindam. Das liegt daran, dass nicht so viele Stimmen abzugeben sind, wie am 12. September, als auch noch Regionsversammlung, Gemeinde- und Ortsrat gewählt werden mussten.

Im ersten Wahlgang war der Anteil der Briefwähler sehr hoch. Wird das bei Stichwahl erneut so sein?

Ja, das zeigen die bisherigen Zahlen. Bis Mittwochmittag verzeichnete die Gemeinde 3692 ausgestellte Wahlscheine bei 11.741 Berechtigten. Bei der Bundestagswahl waren es 3774 ausgestellte Wahlscheine bei 11.282 Berechtigten.

Werden alle Briefwähler ihre Wahlunterlagen rechtzeitig erhalten?

Laut Wahlleiterin Indes Lindam befanden sich am Mittwoch bis auf wenige Ausnahmen alle Briefunterlagen auf dem Postweg zu den Bürgern. Wer sie bis Freitag noch nicht erhalten hat, sollte sich noch am Freitagmittag telefonisch bei der Verwaltung unter (05103) 700729 oder 700775 melden. Man werde dann eine Möglichkeit finden, wie diejenigen dennoch an der Wahl teilnehmen können.

Wie läuft das mit dem Wählen in der Briefwahlstelle?

Die Briefwahlstelle ist am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr geöffnet sowie am Freitag durchgehend von 7 bis 18 Uhr. Aufgrund der Niedersächsischen Kommunalwahlverordnung können die Unterlagen zu den Stichwahlen (Gemeindebürgermeister und Regionspräsident) allerdings nur noch bis spätestens 13 Uhr ausgestellt werden. Die Briefwahlstelle bleibt dann weiterhin bis 18 Uhr geöffnet, stellt nach 13 Uhr aber nur noch Unterlagen für die Bundestagswahl aus.

Kann ich meinen Briefwahlschein auch noch am Sonntag in den Briefkasten des Wennigser Rathauses einwerfen?

Ja, das ist möglich. Jedoch gelten für die verschiedenen Wahlen auch verschiedene Fristen. Für die Stichwahl des Gemeindebürgermeisters und des Regionspräsidenten kann der Umschlag noch bis 18 Uhr eingeworfen werden. Die Bundestagswahl wird jedoch von der Region Hannover ausgezählt. „Spätestens um 13 Uhr werden die letzten Unterlagen, die bei uns bis dahin eingegangen sind, zur Region befördert. Danach ist keine Abgabe mehr von Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl im Rathaus der Gemeinde Wennigsen möglich“, erläutert Lindam. Alternativ gibt es dann nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder die Bürger sorgen persönlich dafür, dass ihr Umschlag bis 18 Uhr in Hannover in der Hannah-Arendt-Schule (Lavesallee 16) eingeht, wo die Auszählung stattfindet. Oder sie gehen mit den unausgefüllten Briefwahlunterlagen in ein Wahllokal, wo sie diese gegen einen Stimmzettel austauschen und vor Ort ihre Kreuze machen können.

Von André Pichiri