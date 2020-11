Wennigsen

Die Spendenaktion für die Kinder von Moria war erfolgreich: 520 Herzenspäckchen haben die Wennigser im Sozialen Kaufhaus abgegeben – und darüber hinaus auch noch reichlich Bekleidung für Erwachsene.

„Von Kind zu Kind“ heißt die gemeinsame Hilfsaktion des Wennigser Jugendparlaments und des Fördervereins Soziales Kaufhaus für junge Geflüchtete auf den griechischen Inseln. Die Organisatoren hatten Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, Geschenkpakete mit Spielzeug, Kleidung und Hygieneartikeln zu füllen.

Transport auf die Inseln

„In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln herrschen menschenunwürdige Verhältnisse. Den Menschen dort fehlt es oft am Nötigsten, gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit beginnt“, sagt Christina Müller-Matysiak vom Förderverein des Sozialen Kaufhauses.

Zunächst transportieren Müller-Matysiak und Peter Armbrust die Herzenspäckchen mit einem Kleintransporter von Wennigsen zur Hilfsorganisation Space-Eye nach Regensburg. Diese leitet die Spenden dann weiter auf die griechischen Inseln. Vor Ort übernehmen Helfer von School of Hope die Verteilung an die Kinder in den Flüchtlingslagern.

Von Lisa Malecha