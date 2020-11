Wennigser entwickeln Brettspiel über die Region

Wennigsen

Jetzt heißt es Platz schaffen auf dem Wohnzimmertisch: Mit „de facto – Das Spiel zur Energiewende in der Region Hannover“ ist ein neues Brettspiel für die Gemeinde Wennigsen erschienen. Wer gewinnen will, muss sein Wissen über die Regionskommunen und zum Klimaschutz beweisen.

Herausgegeben wird das Spiel von der Agentur Hugo-Richter aus Wennigsen. Sie hat es entwickelt unter redaktioneller Mitarbeit der Klimaschutzagentur Region Hannover und mit Unterstützung der Avacon AG, einer Gesellschafterin der Klimaschutzagentur. Eines der ersten Exemplare brachten die Beteiligten gemeinsam zum Wennigser Rathaus.

Auch Wasserräder sind dabei

Auf dem Spielbrett reisen Jung und Alt mit dem Bus durch die Region. Sie passieren unter anderem die Wasserräder in Wennigsen sowie das kostenfrei ausleihbare Lastenrad Hannah, das ebenfalls in der Gemeinde steht – und sie erfahren Ziele der Energiegenossenschaft ENER:GO. Die Spieler lösen Fragen zu Klimaschutz, Energiewende, umweltbewusstem Leben und vielen Besonderheiten in der Region Hannover. Dabei füllen sie so schnell wie möglich ihre Spielsteinbusse mit Reisenden. Zum Staunen, Lernen und Glänzen mit regionalem Wissen gibt es Quizfragen in zwei Schwierigkeitsstufen.

„Gerade in Corona-Zeiten ist das Spiel eine willkommene Alternative zum Alltag und vermittelt dabei auch noch regionales Wissen zum Klimaschutz“, sagt Markus Hugo, Geschäftsführer der Agentur Hugo-Richter. „Das Spiel ist ein Stück Heimat. Vor allem in der jetzigen Zeit gibt es die Möglichkeit, sicher von zu Hause die Region zu entdecken“, ergänzt Frank Glaubitz von Avacon. Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur, sagt: „Das Spiel zeigt die vielen Besonderheiten in den Regionskommunen, und vor allem beweist es, dass Klimaschutz und Energiewende richtig Spaß machen.“

Spiel kann per E-Mail bestellt werden

Die drei haben nun eines der ersten Spiele der Gemeinde Wennigsen übergeben. „Durch das Spiel sind unsere Wasserräder nun auch im Winter ein attraktives Ziel“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke. „Wenn bei geselligen Spieleabenden die Besonderheiten unserer Gemeinde und der Region groß herauskommen, kann niemand verlieren.“

Das Gesellschaftsbrettspiel „de facto – Das Spiel zur Energiewende in der Region Hannover“ ist in einer Auflage von 1000 Stück erschienen. Es kostet 12,90 Euro zuzüglich Versand. Bestellungen sind per E-Mail an klimaspiel@regionsnetz.de unter Angabe der Rechnungs- und Lieferanschrift sowie der Anzahl der Spiele möglich. Damit erklären sich die Absender auch einverstanden, dass ihre angegebenen Daten von der Agentur Hugo-Richter für den Versand verarbeitet und genutzt werden.

Von Lisa Malecha