Wennigser ärgern sich über geschlossene Sparkasse

Wennigsen

Die Sparkasse in Wennigsen hat nach wie vor nur eingeschränkt geöffnet. Der öffentlich zugängliche Servicebereich im Vorraum der Filiale ist weiterhin erreichbar, doch die Schalter sind seit Wochen geschlossen. Die einzige Möglichkeit auf persönliche Beratung bietet sich Kunden und Kundinnen, die vorab einen Beratungstermin vereinbart haben.

Bernd Haletzki ärgert das. Der Senior fragt sich, ob die Corona-Pandemie eine gute Gelegenheit war, um „stillschweigend den Service der Sparkasse Hannover in Wennigsen abzubauen und den Schalterbetrieb einzufrieren“? Die Plakate an der Außentür und im Inneren der Sparkasse an der Hauptstraße informieren noch immer über den eingeschränkten Betrieb der Bank in Zeiten der Corona-Krise. Haletzki ist der Ansicht, dass diese Begründung seit Anfang Mai nicht mehr greift, und bezieht sich damit auf die Lockerungen vonseiten der niedersächsischen Landesregierung. „Die Volksbank hat jedenfalls auch schon seit fast vier Wochen geöffnet“, weiß der Bredenbecker.

Anzeige

Ältere Bürger warten dringend auf Wiederöffnung

Haletzki geht es vor allem um die Probleme, die die Schließung für manchen Senioren bedeutet. „Vor allem ältere Bürger, die ihre Bankgeschäfte nicht online erledigen können oder wollen, warten dringend auf die Wiederöffnung“, sagt er. Telefonische Beratung sei für diese Personen kein Ersatz. Wenn ein Rentner 200 Euro von seinem Sparbuch abheben wolle, so müsse das ohne Terminvereinbarung möglich sein. „Es kann nicht angehen, dass man bis Gehrden oder Springe fahren muss, um an den nächsten Sparkassenschalter zu kommen.“

Weitere NP+ Artikel

Ein Schild weist auf den eingeschränkten Service hin. Quelle: Sarah Istrefaj

Personal hilft beim Geld abheben

Sandhya Wilde-Gupta, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Hannover, bestätigt die andauernden Hygiene-Maßnahmen der Bank. „In 25 Filialen bieten wir derzeit den Fullservice an, in 49 gibt es derzeit nur die Möglichkeit auf terminierte Beratungen sowie Service telefonisch oder per E-Mail.“ Der Grund dafür seien nach wie vor die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Senioren wie Haletzki rät Wilde-Gupta, außen vor dem Schalter zu klingeln, denn das Personal sei zu den gewohnten Öffnungszeiten der Bankfilialen vor Ort. Dieses helfe älteren Kunden gern beim Geld abheben am Automaten.

Wem dies nicht ausreicht, für den hat die Pressesprecherin der Sparkasse aber eine gute Nachricht: Ab nächster Woche Montag, 8. Juni, sollen die Bankschalter in der Wennigser Filiale wieder komplett geöffnet werden.

Lesen Sie auch

Von Sarah Istrefaj