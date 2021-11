Holger Dorl bleibt Ortsbürgermeister in der Wennigser Mark. Der neue Ortsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung erneut den Sozialdemokraten in dieses Amt gewählt. Zu den wichtigen Themen in naher Zukunft gehört unter anderem das Vorhaben der Gemeinde, einen Waldkindergarten in der Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe einzurichten.