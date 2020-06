Wennigser Mark

Sie haben es sich nicht leicht gemacht. Der Festausschuss habe sich schweren Herzens dazu entschlossen, das für Anfang September geplante Zwetschenfest in der Wennigser Mark wegen der weiterhin bestehenden Corona-Gefahren abzusagen, betont der Vorsitzende des Gesellschaftsclubs Freundschaft, Michael Eisenhuth. Ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens wird die traditionsreiche Drei-Tage-Party also ausfallen. Sie wird auf das nächste Jahr verschoben. Der traditionelle Fünfjahresrhythmus für das Spektakel wird wegen der Corona-Krise zum ersten Mal nicht eingehalten.

Ansteckungsgefahren zu groß: Kein unbeschwertes Feiern möglich

„Grundsätzlich sind Feiern mit bis zu 1000 Teilnehmern bis Ende August verboten. Es sind aber auch immer noch Verlängerungen möglich, und unter Umständen auch noch im September zu erwarten“, sagt der Vereinsvorsitzende. Eine Veranstaltung wie das Zwetschenfest mit 300 bis 400 Besuchern pro Tag wäre möglicherweise zwar bis dahin erlaubt. „Wir wollen uns aber auf kein Risiko einlassen: Ein unbeschwertes Feiern der Dorfgemeinschaft wäre einfach nicht möglich“, teilt Eisenhuth mit.

Dem Gesellschaftsclub ist laut Vorstand aber auch sehr daran gelegen, ein Gesundheitsrisiko für alle Besucher des Festes auszuschließen. „Nach unseren Informationen aus den Vereinen im Dorf wären mehr als die Hälfte der Festbesucher älter als 60 Jahre. Viele würden vermutlich vorsichtshalber der Feier fernbleiben“, sagt Eisenhuth. Die Ansteckungsgefahr sei auch einfach zu groß. „Ein halbherziges Fest wollen wir nicht feiern“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Zwei mögliche Ersatztermine gibt es bereits

Stattdessen setzt der Verein jetzt alles daran, das Fest im September 2021 mit dem bislang geplanten Rahmenprogramm auszurichten. „Der Festwirt stand schon in den Startlöchern, die Bands waren auch schon engagiert. Nur die Festzeitung hatten wir noch nicht fertig“, beschreibt Eisenhuth den bis zuletzt schon weit fortgeschrittenen Planungsstand. Der Verein will jetzt nichts dem Zufall überlassen. „Wir haben noch einen Ausweichtermin im Mai 2022, aber es muss immer geklärt werden, inwieweit das Feld des Bauern zur Verfügung steht“, sagt Eisenhuth.

Hunderte Dorfbewohner bei Drei-Tage-Party 2015

Zuletzt hatten Hunderte Dorfbewohner im Jahr 2015 drei Tage lang im Zelt und auf dem Festplatz an der Blankweide ausgelassen gefeiert – mit Tanznächten, Kuchenbüfett, Autoscooter und Kinderaktionen. Der Gesellschaftsclub Freundschaft organisiert das Spektakel seit 1950 – jeweils im Fünfjahresrhythmus. „Deshalb ist das Fest immer wieder ein Publikumsmagnet“, schätzt der Clubvorsitzende Eisenhuth, der auch darin das Erfolgsgeheimnis sieht. Sein im vergangenen Jahr verstorbener Vorgänger Ernst-Udo Schmidt hatte immer wieder gern an die Ursprünge erinnert: „Die Premiere war 1950 zur Zwetschenzeit – deshalb der Name“, erläuterte Schmidt beim Fest vor fünf Jahren.

Neue Zwetschenkönigin wird möglicherweise 2020 trotzdem gekürt

Zu einem der Höhepunkte des Zwetschenfestes zählt vor allem immer wieder die Amtseinführung der Festkönigin. Vor fünf Jahren war die damals 23-jährige Nina Aylin Dicks nach dem traditionellen Rosentanz unter insgesamt fast 40 Bewerberinnen per Los zur Zwetschenkönigin bestimmt worden. Ihre fünfjährige Amtszeit mit kleinen Repräsentationspflichten könnte aber trotz der Corona-Krise schon in diesem Jahr enden. Laut Eisenhuth gibt es Überlegungen, eine neue Königin in einem kleineren Rahmen bereits in diesem Jahr zu krönen.

Von Ingo Rodriguez