Wennigser Mark

Wann erwacht das Gelände der ehemaligen Polizeischule endlich aus seinem jahrelangen Dornröschenschlaf? Bis zum 5. Juli können Kaufinteressenten ihr Angebot von mindestens 1,33 Millionen Euro für das rund 5,3 Hektar große Areal beim Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften abgeben. Politik und Verwaltung der Gemeinde Wennigsen sind sich einig: Auf dem verlassenen und zunehmend verwilderten XXL-Grundstück soll ein neues Wohnquartier entstehen, das zum Ortsbild der Wennigser Mark passt.

Neues Wohnquartier schaffen

Nach Einschätzung von Ortsbürgermeister Holger Dorl (SPD) bietet die Fläche zwischen Landesstraße und Deisterrand ideale Voraussetzungen für eine Entwicklung der Wennigser Mark – sowohl mit Einfamilien- und Reihenhäusern als auch mit bezahlbarem Wohnraum in maximal eineinhalb- bis zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern. Nur an dieser Stelle sei eine solche Entwicklung möglich. „Die Wennigser Mark ist komplett von Naturschutzgebieten umgeben. Dort sind Bauvorhaben ausgeschlossen“, erläuterte Dorl bei einer Besichtigung des Geländes der vor 13 Jahren geschlossenen Polizeiausbildungsstelle für Technik und Verkehr Niedersachsen – so lautete die offizielle Bezeichnung der damaligen Polizeischule.

Zur Galerie Gebäude verfallen immer mehr, und die Natur erobert sich das Gelände zurück.

Der Zustand des weitläufigen Areals mit seinen Betonruinen mache deutlich: „Der Bereich darf nicht noch weiter verkommen, sondern muss endlich einer vernünftigen Nutzung zugeführt werden“, so Dorl. An der Besichtigung nahmen auch Ortsratskollege Stefan Schröder, Bürgermeisterkandidat Ingo Klokemann, die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt und Steffen Krach, Bewerber für das Amt des Regionspräsidenten (alle SPD), teil.

Gebäude stehen leer

Seit dem Umzug der Polizeiausbildung von der Wennigser Mark nach Nienburg 2008 stehen die Gebäude leer. Dazu gehören ein großes Schulungsgebäude mit Lehrsälen, Verwaltung, Mensa und Küche sowie eine Mehrzweckhalle, eine Schießanlage, eine Tankstelle und Unterkünfte für bis zu 150 Polizeischüler. Hinzu kommen eine in die Hanglage gebaute und sechs Meter hohe Tiefgarage und Werkstattbereiche. Die Sporthalle wurde noch bis 2015 von Vereinen aus der Umgebung genutzt – bis das Land einen weiteren Sportbetrieb aus Sicherheitsgründen untersagte.

Mittlerweile sind die Gebäude verfallen, und Schimmel breitet sich innen aus. Kabeldiebe und andere ungebetene Gäste haben die ehemalige Polizeischule mehrfach heimgesucht und ihre Spuren hinterlassen. Und die Natur erobert sich das umzäunte Gelände immer mehr zurück. Für einen Abriss der Gebäude sowie für mögliche Bodensanierungen sei mit zusätzlichen Kosten von mehreren Millionen Euro zu rechnen.

Gemeinde hat Planungshoheit

Nach Angaben eines Mitarbeiters des Niedersächsischen Landesamtes liegen rund 15 ernsthafte Angebote für den Kauf des Geländes vor. Die Eingabefrist endet am 5. Juli. Voraussichtlich bis zum Jahresende will der Landtag über den Verkauf beschließen – „auf der Grundlage unseres Vorschlags“, sagte der Mitarbeiter bei der Ortsbesichtigung. Entscheidend für eine Bewertung der Angebote sei aus Sicht des Landes letztlich der Kaufpreis und nicht das vorgelegte Konzept eines möglichen Investors für die künftige Nutzung.

Aber jeder Kaufinteressent erhalte auch den deutlichen Hinweis: Setz dich mit der Gemeinde Wennigsen zusammen und kläre ab, welche Entwicklung dort gewünscht ist. Denn die Planungshoheit für das Gelände liege allein bei der Gemeinde, die einen Bebauungsplan für das Areal erarbeiten und beschließen müsse.

Von Frank Hermann