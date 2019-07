Wennigser Mark

Wo Menschen gemütlich zusammenkommen, braucht es Stühle. Wenn deren Bezüge sich allerdings aufzulösen beginnen, braucht es neue Stühle. Weil die wiederum Geld kosten, freut sich der Förderverein des Corvinus-Zentrums dieser Tage über zwei großzügige Spenden. 1800 Euro haben zwei Ehepaare aus ihren Reihen dem Gemeinschaftshaus gestiftet. 20 neue Stühle, mit kräftigen blauen Bezügen, konnten dafür (plus 1900 Euro aus der Vereinskasse) angeschafft werden. Zwölf weitere Stühle wurden aufgearbeitet. „Wir wollten das Mobiliar etwas auffrischen und sind sehr froh über die finanzielle Unterstützung“, sagt Ortsbürgermeister Holger Dorl. Zur Einweihung durften Regina und Wilfried Mühlrath und Inge Söhle mit ihrem Mann Jürgen am Kopf einer üppig bestückten Tafel auf den neuen Stühlen Platz nehmen.

Die Corvinus-Möbel bleiben 2019 nicht die einzigen Sitzmöbel, die der Förderverein aufmöbelt. „Wir haben bereits die Bänke und den Tisch am Topiusplatz renoviert. Als nächstes sind die auf dem Spielplatz hinter der alten Schule an der Reihe“, sagt Jürgen Söhle.

Große Feier im August

Gerade fertig geworden sind auch die Flyer für das große Sommerfest im August. Das steigt am Sonnabend, 10. August, am Corvinus-Zentrum. Das Fest für alle Bewohner der Wennigser Mark, für Besucher und Freunde beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Den ganzen Tag gibt es dann Leckeres vom Grill, am Nachmittag ein Kuchenbüfett und viel Programm für die Kinder. Unter anderem sind eine Hüpfburg, ein Kinderflohmarkt und eine Kinderdisco (ab 18 Uhr) geplant. Aus Rücksicht auf die Nachbarn endet das Fest um 22 Uhr.

Von Mario Moers