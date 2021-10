Wennigsen

Wenn es um Klimaschutz geht, ist die kleinste Gemeinde der Region zu großen Leistungen imstande. Beim Stadtradeln hatte Wennigsen in diesem Jahr in gleich mehreren Kategorien die Nase vorn. Die Bürgerinnen und Bürger erradelten nicht nur die meisten Kilometer pro Einwohner. Auch der Gemeinderat trat öfter in die Pedale als jedes andere Kommunalparlament der Region. Dafür gab es am Dienstag eine besondere Siegertrophäe – ein Lastenrad, das künftig von der Jugendpflege, Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern eifrig genutzt werden soll.

22 der 30 Wennigser Ratsmitglieder schwangen sich für ihre Gemeinde auf den Fahrradsattel und fuhren ein beachtliches Ergebnis ein. Binnen drei Wochen kamen sie pro Person im Durschnitt auf 92 Kilometer. Angespornt wurden die Kommunalpolitiker dabei auch vom Team des Jugendparlamentes, das den Rat zu einem Wettstreit herausgefordert hatte. „Vielleicht war das nochmal das letzte Quäntchen Motivation, das Wennigsen nach vorn gebracht hat“, sagte Jan Krebs, Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde, bei der Übergabe.

Horst Lahmsen (70) fuhr mehr als 1000 Kilometer

Das Lastenrad samt Siegerurkunde nahm Ratsvorsitzender Wilhelm Subke (SPD) entgegen. Er hob besonders die Leistungen des ältesten Mitgliedes, SPD-Ratsherr Horst Lahmsen (70), hervor, der in den drei Wochen mehr als 1000 Kilometer abriss. „Und das ohne E-Antrieb, das finde ich erstaunlich“, so Subke.

Das Lasten-Pedelec soll nun insbesondere der Jugendpflege gute Dienste leisten. „Wir freuen uns sehr darüber. Gerade wenn mal etwas schnell auf kurzem Weg transportiert werden muss, ist das eine tolle Sache“, sagte Mitarbeiter Mounir Abou Zaki. Aber auch die Gemeindeverwaltung sowie die Ratsmitglieder sind eingeladen, das Rad zu nutzen. „Wir hoffen, dass auch unser neuer Bürgermeister möglichst oft darauf zu sehen ist“, so Grünen-Ratsfrau Angelika Schwarzer-Riemer.

28.000 Kilo CO2 eingespart

Stadtradeln-Koordinator Ingo Laskowski vom ADFC hob noch einmal hervor, „dass Wennigsen eine ganz starke Kommune ist, was den Klimaschutz betrifft“. Das belegen auch die Zahlen des jüngsten Wettbewerbs. So fuhren in der Gemeinde 1218 Teilnehmer in 64 Teams insgesamt 188.319 Kilometer, was einer CO2-Einsparung von 28.000 Kilogramm entspricht. In der Kategorie Kilometer pro Einwohner landete Wennigsen mit 13,53 deutlich vor der zweitplatzierten Kommune Hemmingen (8,85). Außerdem gewann die Grundschule Wennigsen den Grundschulwettbwerb. Der Gemeinderat machte den dreifachen Triumph schließlich perfekt.

Mit dem Siegerpreis honoriert die Klimaschutzagentur mit ihrer Gesellschafterin Avacon das Engagement der Kommunalpolitiker. Sie stiften das Lastenrad einschließlich der Wartungskosten für drei Jahre, erklärten Irina Reeker von der Klimaschutzagentur und Frank Glaubitz von Avacon.

Von André Pichiri