130 Konfirmanden lernen das Leben im Kloster kennen

Wennigsen

Es ist eine faszinierende Welt, in die 130 Konfirmanden aus Wennigsen und Gehrden bei ihrer Konfirmandenfreizeit eingetaucht sind. Die festen Gebetszeiten im thüringischen Kloster Volkenroda geben den Tagesrhythmus vor. Viele der Jugendlichen nahmen freiwillig die Einladung zum Frühgottesdienst wahr, um mit dem Konvent Abendmahl zu feiern.

Die Regionaldiakone Anja Marquardt und Martin Wulf-Wagner hatten die Konfirmandenfreizeit vorbereitet. Mit dabei im Kloster Volkenroda: die Pastoren und 31 ausgebildete Jugendleitern der Evangelischen Jugend, die wieder ein umfangreiches Programm entwickelt haben. Einen bleibenden Eindruck hinterließ bei allen die nächtliche Pilgerwanderung, bei der der bekannte Hirten-Psalm 23 an acht verschiedenen Stationen ganz unterschiedlich erfahrbar wurde. So begleitete die Jugendlichen zum Beispiel der Vers „Und ob ich schon wanderte durchs dunkle Tal, fürchte ich kein Unglück, den du bist bei mir“ auf eine kurze, dunkle Wegstrecke, die jeder alleine zurücklegen musste.

Das Thema Abendmahl war inhaltlicher Schwerpunkt der vier Tage. Die Jugendlichen bereiteten in unterschiedlichen Workshops eigene Texte und Gebete, Musik und Theaterszenen vor. Darüber hinaus bauten sie einen Altar und Kreuze im Wald, gestalteten das Altartuch und die Kerzen, backten eigenes Abendmahlsbrot überm Lagerfeuer und pressten Saft aus Weintrauben.

Am Ende mussten die Konfirmanden eine Abendmahlsfeier selbst gestalten – im Christus-Pavillon, das einstige Expo-Ausstellungsstück aus Hannover, das seit 2001 im Kloster Volkenroda steht und das die Konfirmanden aus Wennigsen und Gehrden maßstabsgetreu aus Holz nachgebaut haben. Jedes Jahr bei ihrer Konfirmandenfreizeit gestalten die Jugendlichen neue bunte Plexiglasscheiben für ihr Modell. In den vier Jahren seien so etwa 720 dieser besonderen Scheiben entstanden, „die in dem beleuchteten Modell des Christuspavillons etwas von der besonderen Strahlkraft dieses Ortes mit in unsere Kirchengemeinden brachten“, sagt Diakon Martin Wulf-Wagner.

Neuer Freizeitort wird Kloster Möllenbeck

Die Konfirmandenfreizeit in Volkenroda war die vierte und letzte, die dort stattgefunden hat. Nachdem eine besondere finanzielle Förderung dieser Freizeit ausgelaufen ist, sei es ein Gebot der Vernunft gewesen, sich nach einem neuen attraktiven Freizeitort umzuschauen, teilt Diakon Martin Wulf-Wagner mit. Mit dem Kloster Möllenbeck bei Rinteln sei dies gelungen. Im April 2020 würden dort bei einem Vorbereitungswochenende die neuen Räumlichkeiten erkundet und erste Ideen für die Programmgestaltung zusammengetragen.

Von Jennifer Krebs