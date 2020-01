Wennigsen sucht einen neuen Wirtschaftsförderer

Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen schreibt im Januar die Stelle des Wirtschaftsförderers neu aus. Seit gut zwei Jahren ist der Posten vakant, nachdem Wennigsens ehemaliger Wirtschaftsförderer Christian Mainka das Rathaus im Januar 2018 verlassen hat. „Die Stelle wurde neu zugeschnitten“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke, deshalb habe es auch so lange bis zur neuen Ausschreibung gedauert. Und: Das Anforderungsprofil hat sich geändert.

ILE-Geschäftsstelle jetzt in Springe

Mainka hatte sich als Wirtschaftsförderer in Wennigsen auch viel um die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) in der Region Calenberger Land gekümmert, mit der das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium mit finanziellen Mitteln der Europäischen Union den ländlichen Raum fördert. Zu der Kooperation gehören auch Barsinghausen, Gehrden und Pattensen. Inzwischen hat Wennigsen die Geschäftsstelle und den Vorsitz der Lenkungsgruppe aber an die Nachbarkommune Springe abgegeben.

Das Einwerben öffentlicher Fördermittel wird offenbar nicht mehr zu den vorrangigen Aufgaben des neuen Wirtschaftsförderers gehören – und dass, obwohl Vorgänger Mainka eine Vorzeigekommune in dieser Hinsicht hinterließ. Mehr als 9 Millionen Euro Zuschüsse hatte er für die Gemeinde in den vergangenen knapp zehn Jahren akquiriert oder abgerechnet.

Aufgabe: Infrastruktur verbessern

Bürgermeister Meineke bestätigt, dass die gezielte Fördermittelakquise aus der Stellenbeschreibung für den neuen Wirtschaftsförderer gestrichen wurde. Diese Aufgabe habe inzwischen der Amtshof Eicklingen übernommen, der als Planungsgesellschaft auch die ILE-Projekt koordiniert. Zudem würden sich die Fachbereiche im Rathaus bei einigen Projekten selbst darum kümmern.

Der neue Wirtschaftsförderer soll stattdessen vor allem die Infrastruktur in Wennigsen verbessern. Verwaltungschef Meineke denkt hier auch an die Breitbandinternetversorgung. Die Kommune solle künftig stärker von Digitalisierung und neuen Entwicklungen profitieren. Ein ganz neues Aufgabenfeld für den Wirtschaftsförderer wird außerdem der Datenschutz werden. Hier gebe es neue Vorschriften, die die Verwaltung umsetzen müsse, sagt Meineke.

Ansprechpartner für die Gewerbetreibenden

Auch die Wirtschaftliche Interessensgemeinschaft Wennigsen (WIG) wurde nach ihren Wünschen und Vorstellungen für die Wirtschaftsförderung gefragt. Den Gewerbetreibenden fehlt seit dem Weggang von Mainka ein zentraler Ansprechpartner in der Verwaltung. Diese Aufgabe soll der neue Wirtschaftsförderer ebenfalls wieder übernehmen.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs