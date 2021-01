Wennigsen

Vor Weihnachten hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wennigsen die Vergabe der Sportfördermittel im Umlaufverfahren beschlossen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt zurzeit. Die insgesamt 25.000 Euro verteilen sich auf:

HSG Wennigsen/ Gehrden/Bredenbeck, Beachhandballfeld (5200 Euro); Schützengesellschaft Bredenbeck, Lichtpunktgewehr (1800 Euro); TTSG Wennigsen, Tischtennisplatten (1500 Euro); Sportschützenverein Wennigsen, Luftgewehr, Bogen und Netz für das Bogenschießen (2400 Euro); TSV Wennigsen, Zuschuss für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes (6000 Euro); SG Bredenbeck-Holtensen, Zuschuss für die International Children Games (4800 Euro); DLRG Wennigsen, Rettungsschwimmausbildung der Jugend (1300 Euro) und SV Degersen, Fluchtlichtanlage (2000 Euro).

„Jugendarbeit unterstützen“

Es war ein Antrag der SPD, dass der Rat einen Fördertopf für den Sport in den Haushalt aufnimmt – erstmals wieder nach über 20 Jahren. Die Sportförderung ist eine freiwillige Leistung, und die Kommune ist klamm. Sportförderung an sich hat die Gemeinde schon immer gemacht, wenn auch nicht mit Geld. Aber beispielsweise die Hallennutzung ist für die Vereine kostenlos. Und die Gemeinde hat Flächen angepachtet, etwa die Sportplätze in Bredenbeck, Steinkrug und Degersen, die sie den Vereinen unentgeltlich zur Verfügung stellt.

Trotz schlechter Haushaltslage sei die Sportförderung eine wichtige Aufgabe, um die Jugendarbeit in den Vereinen zu unterstützen, sagt Wennigsens Sportausschussvorsitzende Marianne Kügler ( CDU). „Sport fördert den Teamgeist und ist zusätzlich gut für körperliches und geistiges Wohlergehen.“

Für den Haushalt 2021 hat die SPD erneut eine Summe von 25.000 Euro beantragt. Ende Februar soll der neue Haushalt beschlossen werden. Kügler als Ausschussvorsitzende und Vizefraktionsvorsitzende der CDU würde den Antrag der SPD unterstützen. „Und ich denke“, sagt Kügler, „meine Fraktionskollegen sehen dies genauso.“ Jugendarbeit, sagt sie, sollte man immer unterstützen. „Denn unsere Jugend ist unser aller Zukunft.“

Vereine wollen kein Gießkannenprinzip

Bei der Diskussion und der Überlegung, wie die Sportförderung verteilt werden soll, hätten die Vereine im Arbeitskreis Sport (AKS) darauf geachtet, die Gelder zukunftsgerichtet einzusetzen, sagt der Vorsitzende des AKS, Martin Dankert. In Wennigsen gebe es etwa 4000 Mitglieder in einem Sportverein – das ist etwa jeder vierte Einwohner.

Der AKS-Vorsitzende ist erfreut, dass für 2021 erneut Fördergelder für den Sport im Haushalt vorgeschlagen wurden. „Das zeigt die Anerkennung.“ Aber: „Wir als Wennigser Sportvereine sollten auch die kommunale Finanzlage im Blick haben“, betont Dankert. Es gelte nicht, nach dem Gießkannenprinzip Gelder zu verteilen, sondern Projekte zu unterstützen, die für die zukünftige Arbeit der Sportvereine von Bedeutung seien.

Die Turnhalle Im Lindenfelde ist schon lange sanierungsbedürftig, wie etwa dieser Blick zur Decke zeigt. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Ein noch viel wichtigeres Thema als die Sportförderung sei zudem, was mit den Sporthallen in Wennigsen passiert. Denn die Hallenzeiten reichen seit Jahren nicht. „Wir brauchen endlich einen fertigen Plan“, sagt AKS-Chef Dankert – und das nicht nur für die marode Turnhalle Im Lindenfelde.

Es fehlen Hallenflächen in Wennigsen, dies habe der Sportentwicklungsplan deutlich aufgezeigt und sei auch durch das Gutachten der Gemeindeverwaltung bestätigt worden. Mit einem vernünftigen Sportstättenkonzept und weiteren Hallenflächen gebe es für die Sportvereine die beste Chance, sich für die zukünftige Arbeit gut aufzustellen und auch neue Sportarten anbieten zu können.

„Wir hoffen als Arbeitskreis Sport, im Laufe des Jahres 2021 einen fertigen Plan für die Sporthalle Im Lindenfelde zu erhalten und auch die Planungen für die Sporthalle an der Spohie-Scholl-Schule und der Grundschule Bredenbeck voranzubringen“, sagt Dankert.

Von Jennifer Krebs