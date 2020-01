Wennigsen verlegt seinen ersten Stolperstein für die von den Nazis verfolgte Jüdin Laya Semler, die in der Neustadtstraße wohnte. Vielleicht reist dafür sogar ihre Enkeltochter aus Australien an. Wennigsen will seine NS-Geschichte aufarbeiten und an die schlimmen Ereignisse zur Zeit der Nazi-Diktatur erinnern.