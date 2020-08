Wennigsen

Ein junger, alleinerziehender Vater aus Syrien hofft auf die Hilfe der Wennigser. Der 33-Jährige Bauingenieur sucht für seine beiden Töchter eine weibliche Bezugsperson – am besten eine neue „Oma“, wie Ahmad Mohamad sagt.

Erst kürzlich hat die junge Mutter die Familie verlassen. Das nehme seine Töchter, Hayat (4) und Hanin (2) sehr mit, sagt der Vater. Eine andere weibliche Bezugsperson haben sie nicht. Deshalb wünschen sich die Mädchen eine „Oma“, die mit ihnen spielt, mit ihnen spazieren geht und auch einfach mal Zeit mit ihnen verbringt. Sie sollte seine Kinder vor allem „einfach lieb haben“, wünscht sich Mohamad. Und bereit sein, langfristig einen Platz im Leben der beiden Mädchen einzunehmen.

Anzeige

Dass die Mutter die Familie verlassen hat, hat für den Vater und seine beiden Töchter noch weitere Konsequenzen: Sie müssen ihre Wohnung im Ortskern von Wennigsen verlassen, weil sie für nur drei Bewohner zu groß ist. Bislang konnte die Familie dort bleiben, weil sie sich die Räume mit einem Mitbewohner teilte. Doch nun ist auch er ausgezogen und die Familie erhielt die Kündigung. Spätestens zum 31. Oktober müssen der 33-Jährige und seine beiden Töchter die Wohnung räumen.

Weitere NP+ Artikel

Nun hofft der Vater, für sich und seine Kinder eine neue Wohnung in Wennigsen zu finden – in dem Ort, in dem sie sich inzwischen zuhause fühlen. Hilfe erhält die Familie nun von dem Verein Miteinander Wennigsen, der Flüchtlinge unterstützt.

„Schwieriger Fall“

„So einen schwierigen Fall bei der Wohnungssuche hatten wir noch nie“, sagt Vorstandsmitglied Jürgen Welk. Denn die Kinder, die ihre Mutter sehr vermissen, hätten sich in der Kita in Wennigsen gerade eingelebt, das neue Zuhause sollte daher in Wennigsen sein. Doch dort sind kleine Wohnungen zurzeit rar. Auch die umliegenden Ortsteile kann sich die kleine Familie als neuen Wohnort vorstellen. Zudem gefalle es der Familie einfach, in Wennigsen zu leben, „Es ist ein schöner Ort zum Leben und die Menschen sind auch toll“, sagt der Familienvater, der seit vier Jahren in der Gemeinde lebt.

Miete darf bis zu 548 Euro kosten

Die Miete für die Wohnung würde das Jobcenter bezahlen, da der Mann wegen der Kinderbetreuung vorerst nicht arbeiten kann. Die Wohnung darf für drei Personen nach Angaben des Jobcenters etwa 75 Quadratmeter groß sein und einschließlich Nebenkosten bis zu 548 Euro kosten, plus Heizkosten von etwa 130 Euro.

„Ich würde mir eine Drei-Zimmer-Wohnung wünschen“, sagt der Vater. Ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer für mich und ein Wohnzimmer.“ Außerdem wären ein Garten oder Balkon ideal, damit die Kinder spielen können. Das sei aber kein Muss, betont der 33-Jährige.

Vater bietet Hilfe im Haus an

Mohamad spricht schon sehr gut Deutsch und wäre auch bereit, dem Vermieter bei handwerklichen Tätigkeiten im Haus zur Hand zu gehen. „Eigentlich kann ich alles machen – von kleinen Reparaturen bis hin zur Gartenarbeit“, sagt der Syrer, der bereits als Bauleiter in Deutschland gearbeitet hat, die Tätigkeit aber wegen der Kinderbetreuung aufgeben musste.

Miteinander vermittelt Kontakt

Wer helfen will, kann sich an den Verein Miteinander Wennigsen, E-Mail: wilkommen@miteinander-in-wennigsen.de oder an Jürgen Welk, Telefon (0152) 54278579 wenden. Der Verein wäre auch bei einem Treffen gerne dabei.

Von Lisa Malecha