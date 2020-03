Wennigsen

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 23.50 Uhr in das Außenlager des Edeka-Markts eingebrochen. Die Täter haben das Vorhängeschloss, das den Außenlagerbereich absichert, aufgebrochen und sind dann mit einem größeren Transporter an das Zufahrtstor gefahren. Dort haben sie diverse Gemüsepfandkisten gestohlen und sich anschließend geflüchtet.

Die Polizei Ronnenberg sucht nun nach Zeugen, die etwas zur Tat sagen können oder etwas verdächtiges beobachtet haben. Die Polizei bittet vor allem ein „Pärchen“ sich zu melden, das unmittelbar vor der Tat über den Edeka-Parkplatz gegangen sei. Zeugen können sich unter Telefon (05109) 5170 bei der Polizei Ronnenberg melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Wennigsen finden Sie hier.

Von lis