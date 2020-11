Wennigsen

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Gemeinde Wennigsen ist um zwei Personen gestiegen. Meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch, 18. November, noch neun Wennigser, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, so sind es nun elf. Der Inzidenzwert ist auch angestiegen – von 34,8 auf 48,8.

Damit hat Wennigsen aber immer noch den zweitniedrigsten Inzidenzwert aller 21 Regionskommunen. Nur Pattensen liegt mit 13,4 deutlich darunter. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den jeweiligen Kommunen innerhalb der vergangenen sieben Tage ab.

Anzeige

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen laut Gesundheitsamt insgesamt 78 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwei Personen mehr als noch am Mittwoch vermeldet wurden.

Von Lisa Malecha