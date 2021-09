Wennigsen

Das Werkstatttheater der Klosterbühne Wennigsen entwickelt gerade sein erstes ganz eigenes Stück. Am Freitag, 24. September, soll „Ein Septembernachtstraum“ Premiere haben. Neu ist: Es geht nach draußen. Das Ensemble lädt zu einem gemeinsamen Abendspaziergang durch Wennigsen ein – zu einem utopischen Abendspaziergang, für den Corona den entscheidenden Impuls gab.

Traum von der idealen Welt

Wenn das Virus irgendwann einmal besiegt sein sollte, dann wird alles wieder wie vorher. Ja wirklich? Und will man das überhaupt? „Wir leisten uns den Luxus, anzuhalten und gemeinsam nachzudenken“, sagt Regisseurin Noa Wessel. In ihrem neuen Stück träumt die Klosterbühne von einer idealen Welt – „natürlich alles deutlich überzogen“, sagt Wessel. Kein Traum ist zu persönlich, keine Vision zu naiv. „Hier kann, darf und soll gesagt werden, was wir im tiefsten Inneren wünschen“, sagt Wessel.

Mit Flügeln ... Quelle: Jennifer Krebs

Das Werkstatttheater der Klosterbühne lehnt sich mit seinem „Septembernachtstraum“ an Shakespeares „Sommernachtstraum“ an, wo sich Traum und Wirklichkeit mischen. Es wurde viel Textrecherche gemacht bei den bekanntesten Utopisten der Neuzeit wie Morus, Marx, Engels. Daraus seien dann auch die Rollen entwickelt worden, erzählt Wessel. Geprobt wird so kurz vor der ersten Aufführung mehrmals in der Woche. Jetzt, wo alle Szenen fertig geschrieben sind, geht es um Genauigkeit.

Endlich wieder eine Premiere

„Endlich arbeiten wir wieder auf eine richtige Premiere hin“, sagt Wessel. Aus dem Drama „Freie Sicht“, mit dem das Werkstatttheater der Klosterbühne eigentlich vergangenen Sommer auf die Bühne wollte, hatte wegen der Corona-Krise am Ende nur ein Film werden können. Im absoluten Lockdown ging dann gar nichts. „Jugend ohne Gott“ im Februar wurde vorerst ersatzlos vom Spielplan gestrichen. Erst seit Mai trifft sich das Ensemble wieder. Inzwischen ist die ganze Gruppe geimpft. Das mache die Proben einfacher, sagt Regisseurin Wessel.

Lesen Sie auch: „Gottesdienst am anderen Ort“: 150 Gäste kommen in den Wasserpark

Obwohl sich beim „Septembernachtstraum“ alles draußen abspielt, wünscht sich die Klosterbühne auch von den Besucherinnen und Besuchern die drei „Gs“: geimpft, genesen oder getestet. Startpunkt für den utopischen Abendspaziergang ist am Heimatmuseum, Schluss ist am Kloster. Dazwischen gibt es dann fünf Stationen, an denen gespielt wird. „Die Logistik wird herausfordernd werden“, sagt Wessel. Das Stück dauert etwa eine Stunde.

Hier gibt es Karten „Ein Septembernachtstraum“ ist das erste Stück, das die Klosterbühne als Open-Air-Aufführung inszeniert. Premiere ist am Freitag, 24. September. Der utopische Abendspaziergang startet am Heimatmuseum an der Mühlenstraße. Dort geht es um 19 Uhr los. Die weiteren Termine sind am Sonnabend, 25. September, am Dienstag, 28. September, am Mittwoch, 29. September, und am Donnerstag, 30. September. Alle Aufführungen beginnen um 19 Uhr. Karten können ab Montag ausschließlich über die Internetseite der Klosterbühne reserviert werden, damit die notwendigen Kontaktdaten gleich mit erfasst werden. Die Zuschauerzahl ist pro Vorstellung auf 20 Leute begrenzt. Es gilt die 3-G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Von Jennifer Krebs