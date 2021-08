Starke Farben, starke Motive: Gabriele Apeldorn aus Wennigsen stellt ab dem 4. September in der Kunstscheune in Steinhude aus. Ein spannender Kontrast dazu sind die Werke von Paul Smalian – Malerei aus zwei Jahrhunderten.

Malerei aus zwei Jahrhunderten: Wennigserin Gabriele Apeldorn stellt in Kunstscheune in Steinhude aus

Wennigsen - Malerei aus zwei Jahrhunderten: Wennigserin Gabriele Apeldorn stellt in Kunstscheune in Steinhude aus

Wennigsen - Malerei aus zwei Jahrhunderten: Wennigserin Gabriele Apeldorn stellt in Kunstscheune in Steinhude aus