Wer zieht ins Kloster? – Äbtissin sucht Mitbewohnerinnen

Wennigsen

Wer will ins Kloster ziehen? Derzeit lebt Äbtissin Mareile Preuschhof alleine in den altem Gemäuer. Zwar mieten sich immer wieder Gäste ein, um dort zur Ruhe zu finden. Doch fest im Kloster lebt nur die Äbtissin. Ihr Wunsch: Ein neuer Konvent soll das Gebäude wieder mit Leben füllen.

Anders als in anderen Klöstern gibt es in Wennigsen nur eine geistliche Frauengemeinschaft. Der sogenannte fliegende Konvent kommt regelmäßig im Kloster zusammen, meditiert, unterstützt die Äbtissin, die der Frauengemeinschaft vorsteht, und gestaltet eine Vielzahl der Kurse. Der Unterschied zum Konvent ist, dass die Mitglieder der Frauengemeinschaft nicht alleinstehend sein müssen – und nicht im Kloster leben müssen. Die zehn Frauen kommen aus unterschiedlichen Berufsfeldern, einige von ihnen sind verheiratet oder leben in Partnerschaften.

Äbtissin spricht mit Bewerberinnen

Schon längere Zeit gibt es keine Konventualinnen mehr, die im Kloster leben. Die drei evangelischen Ordensfrauen, die 1997 aus dem früheren DDR-Elbe-Städtchen Schönebeck an den Deister gekommen waren, um frisches Leben in die Jahrhunderte alten Gemäuer zu bringen, sind bereits im Jahr 2000 wieder ausgezogen. Die Versuche der ehemaligen Äbtissin Garbriele-Verena Siemers, einen neuen Konvent ins Kloster zu holen, fruchteten nur zeitweise. So lebten immer Mal wieder einige Frauen mit ihr im Kloster, doch mittlerweile sind auch diese Frauen wieder ausgezogen.

Mareile Preuschhof wünscht sich Mitbewohnerinnen im Kloster Wennigsen. Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Es sei nicht so einfach, Konventualinnen zu finden. Doch Preuschhof ist zuversichtlich. Derzeit treffe sie sich mit einigen Interessentinnen. „Schön wäre es, wenn sechs Frauen hier leben würden“, sagt die Äbtissin. Alleine schon, um die anfallenden Aufgaben zu verteilen. Denn so ganz alleine lässt sich das große Kloster nicht in Schuss halten und auch die Gartenarbeit müsse eigentlich auf mehrere Schultern verteilt werden. „Ich fühle mich zwar wohl hier, aber ich muss hier auch nicht ganz alleine wohnen“, sagt Preuschhof.

Sollte ein Konvent einziehen, wären auch bauliche Maßnahmen nötig, wie etwa ein Gästehaus oder der Ausbau des Dachbodens – denn der Konvent kann nicht das gesamte Kloster nutzen. Ein Teil des Gebäudes wird von der Kirchengemeinde genutzt, in einem weiteren Teil haben die Johanniter ein Hotel und die 15 Gästezimmer des Klosters werden für die Kursteilnehmer benötigt.

Wer darf einziehen?

Um eine neue Lebensgemeinschaft zu gründen, müssten die Frauen gut zusammenpassen. Bedingungen für eine Bewerbung sei, dass die Frauen allein stehend und evangelisch sind, erläutert die Äbtissin. Im Kloster Wennigsen käme noch die meditative Ausrichtung hinzu. Die neuen Bewohnerinnen sollten eine Affinität zu der Meditationsarbeit im so genannten Haus der Stille, Via Cordis, haben.

Zudem sollten die Frauen nicht älter als 70 Jahre alt sein, um sich noch aktiv im Kloster einbringen zu können. „Man muss auch bereit sein, den Weg der Stille mitzutragen“, sagt Preuschhof. Denn viele Menschen kämen als Besucher zum Schweigen in das Kloster – da müsse man dann Rücksicht drauf nehmen. „Das ist zum Teil nicht so leicht“, sagt sie.

Wer dem Konvent angehört, der muss keine Miete zahlen – lediglich Nebenkosten und Verpflegung zahlen die Frauen selbst. Auch wird nicht, wie viele vermuten, komplett gemeinsam gelebt. „Jeder hat seine eigene Wohnung mit Küche und Bad“, sagt Preuschhof. „Zum gemeinsamen Essen müsste man sich, wenn gewollt, verabreden.“

Lesen Sie außerdem:

Im Kloster Wennigsen können Sie Ruhe finden

Von Lisa Malecha