Da die Amtszeit der amtierenden Schiedsfrau ausläuft, ist die Stelle für den Schiedsamtsbezirk Wennigsen nun öffentlich ausgeschrieben. Aufgabe von Schiedspersonen ist es unter anderem, außergerichtlich kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zu schlichten und eine Einigung herbeizuführen. Dabei geht es beispielsweise um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger mit dem Vermieter, aber auch um leichte Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung.

Wer kann sich bewerben?

Für das Schiedsamt können sich Bürger, die mindestens 30 Jahre alt sind, bewerben. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, die Arbeit wird ehrenamtlich ausgeübt. Wer in Wennigsen wohnt und Interesse an der Aufgabe hat, kann sich bis Montag, 20. Januar, schriftlich bei der Gemeinde Wennigsen, Team 1.2 Ordnung, Hauptstraße 1-2, in 30974 Wennigsen bewerben.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, hat sich die bisherige Amtsinhaberin, Anja Ulrike Stender, bereits für eine weitere Amtszeit beworben.

