„Umweltsau bleibt Umweltsau“, „ Wennigsen am Meer“ oder „ Artenvielfalt überall“ steht auf den Plakaten, die die Demonstranten vor der KGS-Sporthalle in die Höhe halten – natürlich coronabedingt mit genügend Abstand zueinander.

Aktivisten fordern mehr Blühstreifen

Wennigsen for Future und die Wennigser Fridays for Future Gruppe hatten zu der Protestaktion aufgerufen. Ihre Forderung: Mehr naturnahe Blühstreifen und naturnahe Flächen auf kommunalem und privatem Grund und Boden. Und sie setzten diese Forderung direkt vor Ort um, in dem sie einen Blühstreifen an der Sporthalle anlegten. „Es werden noch weitere Aktionen und Proteste folgen“, sagt Axel Lambrecht, einer der Initiatoren der Gruppe, während er mit anpackt, um den Boden fürs Bepflanzen herzurichten.

Sein und das Anliegen seiner Mitstreiter sei es auch, dass die Gemeinde bei Neubaugebieten ein Konzept einer klimaneutralen Siedlung mit naturnahen Gärten und öffentlichen Grünflächen, das Klimaschutz und Artenvielfalt verbinden soll, vorlegt. „Außerdem muss die Gemeinde aktiv gegen Steingärten vorgehen“, fordert er.

Eine Vision für Wennigsen

Denn für Insekten, die teils dramatische Bestandsrückgänge von bis zu 80 Prozent erleiden, sind blühende Flächen gerade auch in den Kommunen unverzichtbar. Wennigsen sollte daher Haus- und Gartenbesitzer auf eine bienenfreundliche Gestaltung hinweisen und, wo nötig, die Bauordnung durchsetzen, um Schottergärten zu vermeiden. Auch mit Holz oder Folien abgedeckte Baumscheiben sollten durch blühende Baumscheiben ersetzt werden. „Wir haben die Vision von einem Blühstreifen rund um Wennigsen“, sagt Lambrecht.

Diese Vision teilt auch die 15-jährige Hannah. „Ohne Insekten können wir nicht leben“, sagt die Wennigserin, die auch bei Fridays for Future aktiv ist. Daher sei es für sie wichtig, auch am Dienstag Präsenz zu zeigen und ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

