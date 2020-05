75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung von der Nazi-Terrorherrschaft am 8. Mai 1945 hat die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes am Freitagabend eine Versammlung gegen neofaschistische Umtriebe am Klosteramthof in Wennigsen ausgerichtet. Wegen der Corona-Krise durfte nur ein kleiner Besucherkreis von maximal 15 Personen teilnehmen.