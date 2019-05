Wennigser Mark

Die Vorbereitungen für den ersten Märker Dorf-Flohmarkt sind in vollem Gange. Die Märker haben ihre Garagen, Keller und Dachböden durchstöbert und allerlei Verkaufbares gefunden – und manch ein verstaubtes Schätzchen noch ein wenig aufpoliert, um es in einen verkaufbaren Zustand zu versetzen.

Selbst nach dem offiziellen Anmeldeschluss haben sich noch zahlreiche Märker gemeldet, die am Sonntag, 26. Mai, von 12 bis 16 Uhr vor ihren Häusern ihre Ware anbieten wollen. Mittlerweile machen rund 80 Haushalte bei der Flohmarkt-Premiere mit. An den Ständen werden Prospekte mit einer Karte ausliegen, aus der die Standorte aller Aussteller zu ersehen sind. Besucher werden gebeten, einen der Parkplätze an den Ortseingängen oder Seitenstraße zu nutzen, um den Verkehr an der Egestorfer Straße nicht zu behindern.

Hier bieten die Märker am Sonntag, 26. Mai, ihre Ware beim Dorfflohmarkt an. Quelle: privat

Von Lisa Malecha