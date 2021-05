Die Gruppe Wennigsen for Future hat einen fünfseitigen Fragenkatalog mit sogenannten Wahlprüfsteinen zum Thema Klimaschutz erarbeitet und an die örtlichen Parteien sowie an die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Herbst verschickt. Damit will die Gruppe politische Positionen abklopfen und Anregungen geben.